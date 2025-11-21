"Хранитель": рецензія на новий фільм жахів Оза Перкінса

Розповідаємо, що вийшло з історії про поїздку в красивий будиночок у лісі.

Про що новий фільм Оза Перкінса "Хранитель" 2025 року

Самостійна сучасна жінка Ліз (Тетяна Маслані) вже цілий рік перебуває в романтичних і, на перший погляд, надійних стосунках із чарівним (теж на перший погляд), лікарем Малкольмом (Россіф Сазерленд). Вони вирішують провести час у заміській "хатині", яка за фактом виявилася елегантним двоповерховим маєтком.

Тизер фільму "Хранитель"

Через кілька днів після приїзду у Ліз починаються страшні видіння, які неважко сплутати з дійсністю. Головна героїня разом із глядачами намагається розібратися в тому, що відбувається, проживаючи всі можливі кошмари, властиві жанру.

Відео дня

У картині взагалі присутні всі популярні кліше фільмів жахів і трилерів про маніяків.

Протягом усього хронометражу ми трохи тривожимося від вигляду і поведінки Малкольма. У принципі, він схожий на маніяка: занудний і похмурий. Одного разу він кидає Ліз фразу: "Ти не така, як усі ці дівчата". І тут, на місці Ліз, варто було б замислитися, а може й дуже швидко валити з будиночка на "краю Всесвіту".

Взагалі, весь час незрозуміло, чому Ліз опинилася поруч із цим хлопцем і затрималася так надовго. Тут уже виникають питання особисто до неї.

Потім у кадрі з'являється двоюрідний брат Малкольма — Даррен (Біркетт Тертон). Він приводить із собою модель зі Східної Європи — Мінку. Кузен, мабуть, у рази неприємніший, ніж сам Малкольм. Від нього теж не розумієш, чого очікувати.

Словом, ключова фішка нової картини Перкінса — це тривожність, що не минає. Ми спостерігаємо "салат" із традиційних прийомів хорорів і не завжди розуміємо, звідки варто очікувати чергову причину для переляку.

Кадр із фільму "Хранитель"

Ці прийоми не завжди вибудувані логічно між собою, через що нитка розповіді іноді губиться. Наскільки це вдалий метод тримати глядача в страху — можна буде сказати тільки з часом: години через дві після перегляду. Причому, у кожного буде своє сприйняття.

Технічно "Хранитель" знятий гарно: операторська робота Джеремі Кокса вирізняється певною вишуканістю і класичною суворістю, у певному сенсі, властивою трилерам Гічкока.

Кадр із фільму "Хранитель"

Загалом, картина викликає необхідні для жанру стани: від раптового переляку до фонової тривожності, але відсутність цілісності розповіді трохи "розбавляє" враження і робить відсилання до особистості самого режисера, біографія якого, зокрема, передбачає ранню і трагічну втрату батьків, дає підстави думати, що все відтворене у фільмі — уривки його фантазій або фрагменти снів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яким вийшов фільм Перкінса "Мавпа" за романом Стівена Кінга.

Також ми розповідали, якою вийшла українська іронічна комедія "Ти — космос". Науково-фантастичну картину зняв Павло Остриков.