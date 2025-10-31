Камалія та Ольга Сумська з'явилися на прем'єрі комедії "Батьківські збори" (фоторепортаж)
Днями в ТРЦ Respublika відбулася масштабна прем'єра української комедії, режисера Миті Шмурака — "Батьківські збори". Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Женя Янович та інші відомі українські актори.
Фокус побував на події.
Цього разу творці гучної комедії "Збори ОСББ" акцентували увагу на шкільних батьківських зборах, про які і йшлося впродовж фільму.
Батьки бурхливо обговорювали право їхнього чада стати президентом школи, попутно розв'язуючи свої власні проблеми і конфлікти. У підсумку батьківські збори переростають у запеклі дебати, які розкривають прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти і відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть не підозрював.
На зірковій прем'єрі з'явилося чимало медійних гостей, серед яких було помічено: співачку Камалію, співака Віктора Павліка, актрису Ольгу Сумську, співачку Світлану Тарабарову та інших.
Картину презентувала знімальна команда комедії: режисер Мітя Шмурак, актори Женя Янович і Назар Задніпровський.
