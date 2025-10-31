Камалія та Ольга Сумська з'явилися на прем'єрі комедії "Батьківські збори" (фоторепортаж)

Днями в ТРЦ Respublika відбулася масштабна прем'єра української комедії, режисера Миті Шмурака — "Батьківські збори". Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Женя Янович та інші відомі українські актори.

Фокус побував на події.

Режисер фільму Мітя Шмурак і Світлана Тарабарова

Цього разу творці гучної комедії "Збори ОСББ" акцентували увагу на шкільних батьківських зборах, про які і йшлося впродовж фільму.

Камалія, Віктор Павлік та Ольга Сумська на прем'єрі фільму

Батьки бурхливо обговорювали право їхнього чада стати президентом школи, попутно розв'язуючи свої власні проблеми і конфлікти. У підсумку батьківські збори переростають у запеклі дебати, які розкривають прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти і відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть не підозрював.

На зірковій прем'єрі з'явилося чимало медійних гостей, серед яких було помічено: співачку Камалію, співака Віктора Павліка, актрису Ольгу Сумську, співачку Світлану Тарабарову та інших.

Митя Шмурак

Назар Задніпровський

Картину презентувала знімальна команда комедії: режисер Мітя Шмурак, актори Женя Янович і Назар Задніпровський.

Женя Янович і Олександра Самборська

Світлана Охріменко

Муаяд

Андрій Чорновіл

