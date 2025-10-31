Камалія та Ольга Сумська з'явилися на прем'єрі комедії "Батьківські збори" (фоторепортаж)

Підтримайте нас RU
Ольга Сумська та Камалія
Ольга Сумська та Камалія | Фото: Пресс-служба

Днями в ТРЦ Respublika відбулася масштабна прем'єра української комедії, режисера Миті Шмурака — "Батьківські збори". Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Цимбалару, Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Женя Янович та інші відомі українські актори.

Фокус побував на події.

Світлана Тарабарова Мітя Шмурак
Режисер фільму Мітя Шмурак і Світлана Тарабарова

Цього разу творці гучної комедії "Збори ОСББ" акцентували увагу на шкільних батьківських зборах, про які і йшлося впродовж фільму.

Камалія Віктор Павлік Ольга Сумська
Камалія, Віктор Павлік та Ольга Сумська на прем'єрі фільму

Батьки бурхливо обговорювали право їхнього чада стати президентом школи, попутно розв'язуючи свої власні проблеми і конфлікти. У підсумку батьківські збори переростають у запеклі дебати, які розкривають прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти і відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть не підозрював.

На зірковій прем'єрі з'явилося чимало медійних гостей, серед яких було помічено: співачку Камалію, співака Віктора Павліка, актрису Ольгу Сумську, співачку Світлану Тарабарову та інших.

Митя Шмурак
Митя Шмурак
Назар Задніпровський
Назар Задніпровський

Картину презентувала знімальна команда комедії: режисер Мітя Шмурак, актори Женя Янович і Назар Задніпровський.

Женя Янович Олександра Самборська
Женя Янович і Олександра Самборська
Світлана Охріменко
Світлана Охріменко
Муаяд
Муаяд
Андрій Чорновіл
Андрій Чорновіл

