"Абатство Даунтон: Величний фінал": як пройшов зірковий бранч з нагоди старту фільму

Цього тижня в прокат виходить довгоочікувана третя частина культової історичної картини — "Абатство Даунтон: Величний фінал". З цієї нагоди акторка Анастасія Цимбалару днями виступила модераторкою вишуканого чаювання в британському стилі, що відбулося в столичному ресторані Frou Frou.

"Абатство Даунтон" — саме той фільм, що вимагає не тільки перегляду, а й подальшого обговорення. Саме цим і зайнялися українські знаменитості, блогери та представники ЗМІ наступного дня після масштабної прем'єри в Києві, взявши участь у public talk, організаторкою якої виступила Анна Луценко

Модератором бранчу виступила Анастасія Цимбалару

Оксана Датій, експертка з етикету, розповіла гостям про правила англійського чаювання і про те, як класичний етикет можна адаптувати під сучасний український стиль життя.

Експерт з етикету Оксана Датій та Анастасія Цимбалару

Натомість блогерка і кінооглядачка Марина Шульц поділилася інсайтами про те, чому "Абатство Даунтон" стало культовим явищем, і чим "Грандіозний фінал" відрізняється від попередніх частин.

Пані Кіноман та Марина Шульц

Гостям пропонували інтерактив: кожна із запрошених могла приміряти на себе роль героїні фільму, поділитися своїм вибором і відчути себе частиною цієї елегантної історії.

Анна Луценко та Анастасія Цимбалару

Марія Булка та Ольга Женевська

Анастасія Цимбалару та Альона Шершньова

Анастасія Цимбалару та Світлана Охріменко

Ксенія Віноградова

Ілона Гвоздьова

Гості події

Гості події

Зірковий бранч з нагоди старту фільму "Абатство Даунтон: Величний фінал"

Захід відбувся за ініціативи зіркового сайту Viva! А також Фокус писав, яким вийшов грандіозний фільм "Абатство Даунтон: Величний фінал".

