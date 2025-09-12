"Абатство Даунтон: Величний фінал": як пройшов зірковий бранч з нагоди старту фільму
Цього тижня в прокат виходить довгоочікувана третя частина культової історичної картини — "Абатство Даунтон: Величний фінал". З цієї нагоди акторка Анастасія Цимбалару днями виступила модераторкою вишуканого чаювання в британському стилі, що відбулося в столичному ресторані Frou Frou.
"Абатство Даунтон" — саме той фільм, що вимагає не тільки перегляду, а й подальшого обговорення. Саме цим і зайнялися українські знаменитості, блогери та представники ЗМІ наступного дня після масштабної прем'єри в Києві, взявши участь у public talk, організаторкою якої виступила Анна Луценко
Оксана Датій, експертка з етикету, розповіла гостям про правила англійського чаювання і про те, як класичний етикет можна адаптувати під сучасний український стиль життя.
Натомість блогерка і кінооглядачка Марина Шульц поділилася інсайтами про те, чому "Абатство Даунтон" стало культовим явищем, і чим "Грандіозний фінал" відрізняється від попередніх частин.
Гостям пропонували інтерактив: кожна із запрошених могла приміряти на себе роль героїні фільму, поділитися своїм вибором і відчути себе частиною цієї елегантної історії.
Захід відбувся за ініціативи зіркового сайту Viva!
