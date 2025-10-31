Камалия и Ольга Сумская появились на премьере комедии "Родительское собрание" (фоторепортаж)

На днях в ТРЦ Respublika состоялась масштабная премьера украинской комедии, режиссера Мити Шмурака — "Родительское собрание". Главные роли в фильме исполнили Анастасия Цимбалару, Антонина Хижняк, Назар Заднепровский, Женя Янович и другие известные украинские актеры.

Фокус побывал на событии.

Режиссер фильма Митя Шмурак и Светлана Тарабарова

В этот раз создатели нашумевшей комедии "Собрание ОСББ" акцентировали внимание на школьном родительском собрании, о котором и шла речь на протяжении фильма.

Камалия, Виктор Павлик и Ольга Сумская на премьере фильма

Родители бурно обсуждали право их чада стать президентом школы, попутно разрешая свои собственные проблемы и конфликты. В итоге родительское собрание перерастает в ожесточенные дебаты, которые вскрывают пробелы в воспитании, несовершенство школьного образования и открывают семейные тайны, о которых никто даже не подозревал.

На звездной премьере появилось немало медийных гостей, в числе которых были замечены: певица Камалия, певец Виктор Павлик, актриса Ольга Сумская, певица Светлана Тарабарова и другие.

Митя Шмурак

Назар Заднепровский

Картину представила съемочная команда комедии: режиссер Митя Шмурак, актеры Женя Янович и Назар Заднепровский.

Женя Янович и Александра Самборская

Светлана Охрименко

Муаяд

Андрей Черновол

