Жан Беленюк появился на премьере сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" (фото)

На днях в Concert Hall по ул. Кирилловская, 41 состоялся закрытый премьерный показ первого эпизода нового сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри", созданного HBO Original.

Фокус побывал на мероприятии.

Вечером зрители стали частью жутковатой атмосферы городка Дерри 1962 года — за 27 лет до событий первого фильма "Оно". Премьера проходила в условиях частичного блэкаута, а у локации гостям раздавали красные шарики.

На большом экране появился Билл Скарсгард в роли Пеннивайза. Над сериалом работали команды фильмов "Оно" и "Оно 2": режиссер Энди Мускетти, продюсер Барбара Мускетти и сценарист Джейсон Фукс.

В числе звездных гостей события были замечены спортсмен Жан Беленюк, певица Юлия Юрина, шоумен Анатолий Анатолич, модель Olimpia Whitemustache, певец M1SHKA, спортивный комментатор MEGOGO Сергей Лукьяненко, радиоведущий Андрей Чорновил, актер Сергей Кисель и другие представители креативной индустрии.

