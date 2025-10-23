"Я не железная": рецензия на фильм об ужасе отсутствия личных границ

В украинском прокате стартует картина с элементами драмы и черной комедии режиссера Мэри Бронштейн, с Роуз Бирн и A$AP Rocky в главных ролях.

Фокус посмотрел ленту одним из первых и рассказывает о ней.

Трейлер фильма "Я не железная"

В центре сюжета, да и в целом в центре нашего внимания на протяжении всего фильма, героиня Линда. У нее дочь с редким заболеванием: она питается через трубку. У Линды есть муж, но он всегда далеко. А еще, у Линды в самом начале событий картины прорывает трубу в двухэтажном доме и она вынуждена переехать в мотель, вместе с дочерью. Муж, как обычно, далеко: он, по его собственным словам в телефонной трубке, содержит семью и много работает.

Словом, Линда оказалась один на один с ремонтом дома, больным капризным ребенком, пациентами (она ведь психолог), посещением обязательной групповой терапии, школой, хомяком, и снова – капризным ребенком.

Единственное время, которая Линда может уделить себе – это поздний вечер, когда ребенок засыпает. Тогда она покупает бутылку вина и пачку сигарет – единственные "радости", которые она может себе позволить.

Фоном ей выносят мозги буквально все: парковщик возле школы дочери, прораб, который никак не может отремонтировать ее дом, находя всевозможные причины, муж по телефону. Муж точно знает, как правильно поступать Линде, но его "помощь" ограничивается навязчивыми нравоучениями по телефону.

Дочь Линды всегда что-то требует и плачет. А Линда не может ей отказать или прикрикнуть, ведь ребенок и так тяжело болеет.

Еще Линда посещает своего коллегу – психотерапевта с качественно выстроенными личными границами (Конан О’Брайен).

Героиня будто просит помощи у всех, но ее никто не слышит и она продолжает справляться самостоятельно, пребывая в состоянии крайнего эмоционального истощения.

В какой-то момент она признается своему психотерапевту, что вообще не видела себя матерью, и даже сделала два аборта до рождения дочери. Впрочем, от психотерапевта она тоже пытается добиться помощи и указаний к действиям.

Так про что же все это?

Перед нами – женщина средних лет с инфантильной позицией и привычкой слушать других в смысле принятия решений. У нее отсутствуют личные границы. В результате ею помыкают абсолютно все: от продавщицы алкоголя, а магазине до собственного мужа и ребенка.

Роуз Бирн в фильме "Я не железная" Фото: Скриншот

Она совсем не умеет сказать "нет" и просто тонет в бессильной растерянности. Как получилось, что эта женщина оказалась не в своей жизни, в чужом выборе и в итоге, — в чужом сценарии, от которого она непомерно страдает.

Почему она работала в профессии, в которой мало что смыслила, ведь она не могла помочь даже себе. Возможно, в выборе ее будущей деятельности героиня также положилась на чье-то решение?

Мэри Бронштейн сняла гениальное кино об ужасе отсутствия личных границ и чудовищных последствиях инфантильной позиции взрослого человека. А еще заставила задуматься и вспомнить о том, как важно делать правильный выбор, дабы случайно не пропустить точку невозврата и не оказаться в сценарии жизни, который окажется страшным сном.

Как говорил герой "Бойцовского клуба": "Когда не знаешь, чего хочешь, умрешь в куче того, чего не хотел". Так вот, героиня Роуз Бирн своим примером напоминает нам корректно выстраивать планы на будущее и лучше понимать, чего мы точно не хотим!

