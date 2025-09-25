"Одна битва за другой": рецензия на черную комедию с Леонардо Ди Каприо и Шоном Пенном

В Украине стартовала черная комедия режиссера Пола Томаса Андерсона ("Да будет кровь"/ "Нефть"), в которой снялась целая плеяда голливудских ветеранов от кино. И вообще, вся картина больше напоминает мальчишник для старых друзей: такой же сумасбродный, веселый, пьяный. Перед нами абсолютно безумная сатира, замешанная на революционных движения и теориях заговоров, обильно сдобренная сумасшествием и гротеском.

Фокус посмотрел картину одним из первых.

Перед нами альтернативная или, как говорят злые языки, очень вероятная в скором времени версия США. Полицейское государство, в котором нещадно отлавливают мигрантов, силовые структуры управляют системой, а кучка странных ребят с нацистскими наклонностями заседают (тайное сообщество "Рождественских авантюристов") глубоко под землей и решают судьбы мира. Вы ведь тоже подумали, что более идиотское название для тайного сообщества придумать нелегко?

Возглавляют актерский состав этого сатирического безумия блестящие Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн. Впрочем, двадцать минут, отведенных на экране Бенисио дель Торо, тоже зряшными не назовешь.

Сюжет фильма начинается со сцен в лагере для беженцев. Туда пробираются участники группы сопротивления режиму "Франция 75" и освобождает мигрантов из клеток.

Среди членов группы сопротивления – Перфидия Беверли-Хиллз (Тейана Тейлор), жесткая и немного сумасшедшая. "Гетто" Пэт Кэлхун (Ди Каприо) – их эксперт по взрывчатым веществам и возлюбленный Перфидии.

В иммиграционном лагере Перфидия встречает жестокого извращенца капитана Стивена Дж. Локджо (Шон Пенн). Стивен воспылал страстью к Перфидии, и в ходе одной из операций сопротивления, герой Пенна выходит на нее и настойчиво предлагает встретиться.

Перфидия беременеет, рожает, сдает всю группу и уходит в подполье, оставив дочь на Пэта, который не подозревает, что растит совсем не свою дочь.

Шестнадцать лет спустя, Стивену Локджо предлагают стать членом клуба "Рождественских авантюристов", но для этого у него не должно быть ни одного компрометирующего эпизода в биографии. А дочь, рожденная от связи с чернокожей женщиной, является именно таким эпизодом. И так, охота начинается.

Тем временем Пэт сменил имя на Боб и с дочерью Уиллой (Чейз Инфинити) живет в маленьком домике на куриной ферме, где проживают нелегалы. Он много пьет и курит траву. Единственное, что осталось от его былой славы большого революционера – это паранойя и постоянное ожидание нападения, которые, впрочем, тоже замутнились от настойчивого потребления алкоголя.

Боб превратился в большого ребенка для дочери, которая вынуждена его контролировать.

Неожиданно для героев на них начинается охота, которая перерастает в безумные гонки, сродни катанию на американских горках.

К слову, в финальных сценах фильма, режиссер подводит нас к этой аллегории всего фильма. Он переносит погоню на трассу в крутыми холмами, наблюдая за которой начинает слегка укачивать.

ДиКаприо блестяще воплощает на экране доброго, трогательного и вечно накуренного энтузиаста-недотепу. Не очень понятно, как его героя вообще занесло в революционное движение.

Шон Пенн перевоплотился в жестокого, холодного, недалекого солдафона, готового выслуживаться перед каждым хоть немного вышестоящим, чтобы продвинуться по службе и переехать из полевой палатки в дорогой офис.

Эти два антагониста пребывают в непрямом диалоге на протяжении всего действа на экране, но иногда их "реплики" настолько сатиричны, что теряешь ощущение даже намека на серьезность в этом сюжете.

Режиссер снял черную, но очень тонкую комедию. В ней много прямых отсылок на актуальные темы и мейнстрим тренды. Однако подано это все так виртуозно и насмешливо. Поклонникам фильма братьев Коэнов "После прочтения сжечь" точно понравится. Кстати, в одном из эпизодов ленты Андерсона прозвучала эта фраза, намекая на абсолютную секретность и попутно, отсылая к культовой картине.

