Марго Робби и Колин Фаррелл находят любовь через GPS- навигатор: рецензия на новое романтическое фэнтези

В украинских кинотеатрах стартует романтическая мелодрама "Большое смелое красивое путешествие" с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях. Режиссером фильма выступил Когонада (сериал "Аколит").

Фокус посмотрел фильм одним из первых и озвучивает свои впечатления.

Американский кинорежиссер корейско-американского происхождения Когонада до настоящего времени был известен глубоко интеллектуальным кино ("После Янга", "Колумб"). Смысловое и эмоциональное содержание его работ требовало глубокого погружения, анализа и для многих зрителей было неочевидным.

Однако "Большое смелое красивое путешествие" – скорее, милая романтическая фантасмагория, изобилующая юмором, яркими эмоциями, воспоминаниями из жизни, понятными и знакомыми каждому.

Перед нами мюзикл и романтическая мелодрама со знаменитыми актерами, завернутая в аллегорический контекст.

Дэвид (Колин Фаррелл) и Сара (Марго Робби) знакомятся на свадьбе друзей и сразу начинают симпатизировать друг другу. Перед поездкой на торжество герои берут в прокате автомобилей дорожный навигатор, не подозревая, куда он их приведет.

Так, голос из GPS становится для молодых людей проводником в незавершенное прошлое, страхи, которые не давали им двигаться дальше, и красивое будущее, в буквальном смысле открывая им двери.

Аллегория, лежащая в основе фильма, выглядит доступной и понятной: вся наша жизнь – и есть большое, смелое, красивое путешествие, в котором мы часто теряем ориентиры, топчемся на одном месте, не разрешая себе открыть новые двери, не можем простить себя за ошибки прошлого.

Детские травмы, недопонимание с родителями и партнерами, заниженная самооценка, ощущение одиночества и неумение принимать себя такими, какие мы есть, не дают нам двигаться в будущее и лишают радости перемен и вообще не дают изменить что-либо.

Именно эти темы исследует режиссер в своей новой, нехарактерно легкой для него ленте. Правда, делает он это в беззаботной манере юмористического повествования, из-за чего у зрителей возникает ощущение сказочной истории. Словно все происходящее на экране – просто новая версия "Алисы" и ее путешествия в кроличью нору.

Актерский дуэт Марго Робби и Колина Фаррелла выглядит органичным. В их героях много трогательного, беззащитного, детского и в то же время смелого, радостного, дерзкого. Два взрослых человека получили возможность прожить свои травмы прошлого через диалоги и разделенные воспоминания. А еще – узнать, не все ли для них потеряно, чтобы успеть стать счастливыми.

Все это легко перенести на собственную жизнь и переживания в игровой манере, не вдаваясь в сложный анализ и не проживая болезненных моментов.

Можно сказать с уверенностью: "Большое смелое красивое путешествие" – своего рода, терапия для взрослых, возможность взглянуть со стороны на самые популярные и очевидные внутренние конфликты и понять, что вы не одиноки в своих страхах в отношении мира, окружения и своего прошлого.

