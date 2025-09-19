Марго Роббі та Колін Фаррелл знаходять кохання через GPS-навігатор: рецензія на нове романтичне фентезі

В українських кінотеатрах стартує романтична мелодрама "Велика смілива красива подорож" з Марго Роббі та Коліном Фарреллом у головних ролях. Режисером фільму виступив Когонада (серіал "Аколіт").

Фокус подивився фільм одним із перших і озвучує свої враження.

Американський кінорежисер корейсько-американського походження Когонада до теперішнього часу був відомий глибоко інтелектуальним кіно ("Після Янга", "Колумб"). Смисловий та емоційний зміст його робіт вимагав глибокого занурення, аналізу і для багатьох глядачів був неочевидним.

Однак "Велика смілива красива подорож" — скоріше, мила романтична фантасмагорія, що рясніє гумором, яскравими емоціями, спогадами з життя, зрозумілими і знайомими кожному.

Перед нами мюзикл і романтична мелодрама зі знаменитими акторами, загорнута в алегоричний контекст.

Девід (Колін Фаррелл) і Сара (Марго Роббі) знайомляться на весіллі друзів і відразу починають симпатизувати одне одному. Перед поїздкою на торжество герої беруть у прокаті автомобілів дорожній навігатор, не підозрюючи, куди він їх приведе.

Так, голос із GPS стає для молодих людей провідником у незавершене минуле, страхи, які не давали їм рухатися далі, і красиве майбутнє, у буквальному сенсі відкриваючи їм двері.

Алегорія, що лежить в основі фільму, видається доступною і зрозумілою: все наше життя — і є велика, смілива, гарна подорож, у якій ми часто втрачаємо орієнтири, тупцюємо на одному місці, не дозволяючи собі відчинити нові двері, не можемо вибачити себе за помилки минулого.

Дитячі травми, непорозуміння з батьками та партнерами, занижена самооцінка, відчуття самотності та невміння приймати себе такими, якими ми є, не дають нам рухатися в майбутнє й позбавляють радості змін та й узагалі не дають змінити будь-що.

Саме ці теми досліджує режисер у своїй новій, нехарактерно легкій для нього стрічці. Щоправда, робить він це в безтурботній манері гумористичної розповіді, через що у глядачів виникає відчуття казкової історії. Немов усе, що відбувається на екрані, — просто нова версія "Аліси" та її подорожі в кролячу нору.

Акторський дует Марго Роббі та Коліна Фаррелла виглядає органічним. У їхніх героях багато зворушливого, беззахисного, дитячого і водночас сміливого, радісного, зухвалого. Дві дорослі людини отримали можливість прожити свої травми минулого через діалоги та розділені спогади. А ще — дізнатися, чи не все для них втрачено, щоб встигнути стати щасливими.

Усе це легко перенести на власне життя і переживання в ігровій манері, не вдаючись у складний аналіз і не проживаючи болісних моментів.

Можна сказати з упевненістю: "Велика смілива красива подорож" — свого роду терапія для дорослих, можливість поглянути збоку на найпопулярніші й найочевидніші внутрішні конфлікти і зрозуміти, що ви не самотні у своїх страхах щодо світу, оточення і свого минулого.

Ми також розповідали про фільм "Еддінгтон" режисера Арі Астера, у якому на тлі пандемії коронавірусу розгортаються пристрасті в маленькому містечку в пустельному штаті Нью-Мексико.