"Одна битва за іншою": рецензія на чорну комедію з Леонардо Ді Капріо та Шоном Пенном

В Україні стартувала чорна комедія режисера Пола Томаса Андерсона ("Хай буде кров"/"Нафта"), у якій знялася ціла плеяда голлівудських ветеранів від кіно. І взагалі, вся картина більше нагадує парубочий вечір для старих друзів: такий самий навіжений, веселий, п'яний. Перед нами абсолютно божевільна сатира, замішана на революційних рухах і теоріях змов, рясно присмачена божевіллям і гротеском.

Фокус подивився картину одним із перших.

Трейлер фільму "Одна битва за іншою"

Перед нами альтернативна або, як кажуть злі язики, дуже ймовірна незабаром версія США. Поліцейська держава, в якій нещадно відловлюють мігрантів, силові структури керують системою, а купка дивних хлопців з нацистськими нахилами засідають (таємне співтовариство "Різдвяних авантюристів") глибоко під землею і вирішують долі світу. Ви ж теж подумали, що більш ідіотську назву для таємного співтовариства придумати нелегко?

Очолюють акторський склад цього сатиричного божевілля блискучі Леонардо Ді Капріо і Шон Пенн. Утім, двадцять хвилин, відведених на екрані Бенісіо дель Торо, теж даремними не назвеш.

Сюжет фільму починається зі сцен у таборі для біженців. Туди пробираються учасники групи опору режиму "Франція 75" і звільняють мігрантів із кліток.

Серед членів групи опору — Перфідія Беверлі-Гіллз (Тейана Тейлор), жорстка і трохи божевільна. "Гетто" Пет Келхун (Ді Капріо) — їхній експерт із вибухових речовин і коханий Перфідії.

В імміграційному таборі Перфідія зустрічає жорстокого збоченця капітана Стівена Дж. Локджо (Шон Пенн). Стівен запалився пристрастю до Перфідії, і під час однієї з операцій опору, герой Пенна виходить на неї і наполегливо пропонує зустрітися.

Шон Пенн у ролі Стівена Локджо Фото: IMDB

Перфідія вагітніє, народжує, здає всю групу і йде в підпілля, залишивши доньку на Пета, який не підозрює, що ростить зовсім не свою доньку.

Шістнадцять років потому, Стівену Локджо пропонують стати членом клубу "Різдвяних авантюристів", але для цього в нього не повинно бути жодного компрометуючого епізоду в біографії. А донька, народжена від зв'язку з чорношкірою жінкою, є саме таким епізодом. І так, полювання починається.

Тим часом Пет змінив ім'я на Боб і з дочкою Віллою (Чейз Інфініті) живе в маленькому будиночку на курячій фермі, де проживають нелегали. Він багато п'є і курить траву. Єдине, що залишилося від його колишньої слави великого революціонера, — це параноя та постійне очікування нападу, які, втім, теж замутнилися від наполегливого споживання алкоголю.

Боб перетворився на велику дитину для доньки, яка змушена його контролювати.

Несподівано для героїв на них починається полювання, яке переростає в божевільні перегони, схожі на катання на американських гірках.

Бенісіо дель Торо в ролі сенсея Серхіо Фото: IMDB

До слова, у фінальних сценах фільму, режисер підводить нас до цієї алегорії всього фільму. Він переносить погоню на трасу з крутими пагорбами, спостерігаючи за якою починає злегка заколисувати.

ДіКапріо блискуче втілює на екрані доброго, зворушливого і вічно накуреного ентузіаста-недотепу. Не дуже зрозуміло, як його героя взагалі занесло в революційний рух.

Шон Пенн перевтілився в жорстокого, холодного, недалекого солдафона, готового вислужуватися перед кожним хоч трохи вищим, щоб просунутися по службі і переїхати з польового намету в дорогий офіс.

Ці два антагоністи перебувають у непрямому діалозі впродовж усього дійства на екрані, але іноді їхні "репліки" настільки сатиричні, що втрачаєш відчуття навіть натяку на серйозність у цьому сюжеті.

Режисер зняв чорну, але дуже тонку комедію. У ній багато прямих відсилань на актуальні теми та мейнстрім тренди. Однак подано це все так віртуозно і глузливо. Шанувальникам фільму братів Коенів "Після прочитання спалити" точно сподобається. До речі, в одному з епізодів стрічки Андерсона пролунала ця фраза, натякаючи на абсолютну секретність і попутно, відсилаючи до культової картини.

