Жан Беленюк з'явився на прем'єрі серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі" (фото)

Днями в Concert Hall по вул. Кирилівська, 41 відбувся закритий прем'єрний показ першого епізоду нового серіалу "Воно: Ласкаво просимо в Деррі", створеного HBO Original.

Фокус побував на заході.

Увечері глядачі стали частиною моторошнуватої атмосфери містечка Деррі 1962 року — за 27 років до подій першого фільму "Воно". Прем'єра проходила в умовах часткового блекауту, а біля локації гостям роздавали червоні кульки.

На великому екрані з'явився Білл Скарсгард у ролі Пеннівайза. Над серіалом працювали команди фільмів "Воно" і "Воно 2": режисер Енді Мускетті, продюсерка Барбара Мускетті та сценарист Джейсон Фукс.

Серед зіркових гостей події було помічено спортсмена Жана Беленюка, співачку Юлію Юріну, шоумена Анатолія Анатоліча, модель Olimpia Whitemustache, співака M1SHKA, спортивного коментатора MEGOGO Сергія Лук'яненка, радіоведучого Андрія Чорновола, актора Сергія Киселя та інших представників креативної індустрії.

Олімпія Вайтмусташ

Андрій Чорновіл

Жан Беленюк

Макс Кірєєв

Лера Толочина

Катя Тейлор, Вікторія Кагаловська

Аліна Лепська

