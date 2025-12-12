Козловский, Jamala и Евгений Хмара: как прошла масштабная музыкальная премия в Киеве

В 11 основных номинациях премии было номинировано более 130 артистов и групп. Победителей определяли по результатам оценок экспертного жюри и онлайн-голосования слушателей.

Десятки тысяч людей не просто голосовали за любимых артистов, а превращали свою поддержку в реальную помощь тем, кто ежедневно защищает страну. Это говорит о том, что наша индустрия взрослеет: мы формируем сознательную аудиторию, участвующую в музыкальной жизни не пассивно, а ответственно, и вместе с артистами влияем на перемены", — отмечает Валерия Толочина, продюсер премии.

Победители основных номинаций MEGOGO Music Award 2025:

Поп-артист : BRYKULETS;

: BRYKULETS; Новая волна поп-музыки : АЗИЗА;

: АЗИЗА; Инди-артис т: Phil It;

т: Phil It; Новая волна : инди-артистка – Anna Petrash и sestro;

: инди-артистка – Anna Petrash и sestro; Инди-группа : Ziferblat;

: Ziferblat; Новая волна: инди-группа : – "Світанок блакитний";

: – "Світанок блакитний"; Хип-хоп альбом года : Рома Майк "Таврия демо";

: Рома Майк "Таврия демо"; Клип года : DakhaBrakha "9 nedilechok" (режиссер Даша Ши);

: DakhaBrakha "9 nedilechok" (режиссер Даша Ши); Альбом года: Палиндром "Машина для трансляции снов";

Палиндром "Машина для трансляции снов"; Мини-альбом года: Саша Чемеров "Dymna Sumish";

Саша Чемеров "Dymna Sumish"; Коллаборация года: Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara "Вимолив" и KRYLATA, Gorim! — "Зорепад".

Лера Толочина, Виталий Козловский и Альберт Цукренко

BRYKULETS

Jamala

Евгений Хмара

Победительницей открытой номинации "Музыка свободной страны", куда артисты подавали заявки самостоятельно, стала Alice Change с песней "Бабл-ти".

Alice Change Фото: Пресс-служба

Вне основных номинаций медиасервис также наградил артистов специальным отличием "Выбор MEGOGO". Она предназначена для артистов и проектов, не вписывающихся в классические рамки номинаций.

Лауреаты "Выбор MEGOGO":

Прорыв года : Шугар;

: Шугар; Шоукейс года : MONATIK — "Вечно танцующий человек";

: MONATIK — "Вечно танцующий человек"; Возвращение года : Виталий Козловский;

: Виталий Козловский; Самое масштабное шоу: Артем Пивоваров (7 Дворцов Спорта);

Лауреатом специальной премии "Музыка, конвертируемая в помощь" стал temstime, который собрал наибольшую сумму донатов, — 30 835 грн.

Имена победителей объявляли члены жюри и приглашенные гости. Ведущим церемонии стал Альберт Цукренко – музыкант, журналист, главный редактор департамента "Суспільного".

Альберт Цукренко – ведущий церемонии

