Козловский, Jamala и Евгений Хмара: как прошла масштабная музыкальная премия в Киеве

11 декабря 2025 в киевском концертном пространстве ORIGIN STAGE состоялась четвертая церемония награждения главной украинской музыкальной премии MEGOGO Music Award 2025.

Лидия Новоселецкая
Колумнист
Виталий Козловский с наградой от MEGOGO
Виталий Козловский получил награду в номинации "Возвращение года" | Фото: Пресс-служба

В 11 основных номинациях премии было номинировано более 130 артистов и групп. Победителей определяли по результатам оценок экспертного жюри и онлайн-голосования слушателей.

Десятки тысяч людей не просто голосовали за любимых артистов, а превращали свою поддержку в реальную помощь тем, кто ежедневно защищает страну. Это говорит о том, что наша индустрия взрослеет: мы формируем сознательную аудиторию, участвующую в музыкальной жизни не пассивно, а ответственно, и вместе с артистами влияем на перемены", — отмечает Валерия Толочина, продюсер премии.

Победители основных номинаций MEGOGO Music Award 2025:

  • Поп-артист: BRYKULETS;
  • Новая волна поп-музыки: АЗИЗА;
  • Инди-артист: Phil It;
  • Новая волна: инди-артистка – Anna Petrash и sestro;
  • Инди-группа: Ziferblat;
  • Новая волна: инди-группа: – "Світанок блакитний";
  • Хип-хоп альбом года: Рома Майк "Таврия демо";
  • Клип года: DakhaBrakha "9 nedilechok" (режиссер Даша Ши);
  • Альбом года: Палиндром "Машина для трансляции снов";
  • Мини-альбом года: Саша Чемеров "Dymna Sumish";
  • Коллаборация года: Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara "Вимолив" и KRYLATA, Gorim! — "Зорепад".
Лера Толочина, Виталий Козловский и Альберт Цукренко
BRYKULETS
Jamala
Евгений Хмара

Победительницей открытой номинации "Музыка свободной страны", куда артисты подавали заявки самостоятельно, стала Alice Change с песней "Бабл-ти".

Alice Change с наградой MEGOGO MUSIC AWARDS
Alice Change
Фото: Пресс-служба

Вне основных номинаций медиасервис также наградил артистов специальным отличием "Выбор MEGOGO". Она предназначена для артистов и проектов, не вписывающихся в классические рамки номинаций.

Лауреаты "Выбор MEGOGO":

  • Прорыв года: Шугар;
  • Шоукейс года: MONATIK — "Вечно танцующий человек";
  • Возвращение года: Виталий Козловский;
  • Самое масштабное шоу: Артем Пивоваров (7 Дворцов Спорта);

Лауреатом специальной премии "Музыка, конвертируемая в помощь" стал temstime, который собрал наибольшую сумму донатов, — 30 835 грн.

Имена победителей объявляли члены жюри и приглашенные гости. Ведущим церемонии стал Альберт Цукренко – музыкант, журналист, главный редактор департамента "Суспільного".

Alice Change с наградой MEGOGO MUSIC AWARDS
Альберт Цукренко – ведущий церемонии

