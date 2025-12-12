Козловский, Jamala и Евгений Хмара: как прошла масштабная музыкальная премия в Киеве
11 декабря 2025 в киевском концертном пространстве ORIGIN STAGE состоялась четвертая церемония награждения главной украинской музыкальной премии MEGOGO Music Award 2025.
В 11 основных номинациях премии было номинировано более 130 артистов и групп. Победителей определяли по результатам оценок экспертного жюри и онлайн-голосования слушателей.
Десятки тысяч людей не просто голосовали за любимых артистов, а превращали свою поддержку в реальную помощь тем, кто ежедневно защищает страну. Это говорит о том, что наша индустрия взрослеет: мы формируем сознательную аудиторию, участвующую в музыкальной жизни не пассивно, а ответственно, и вместе с артистами влияем на перемены", — отмечает Валерия Толочина, продюсер премии.
Победители основных номинаций MEGOGO Music Award 2025:
- Поп-артист: BRYKULETS;
- Новая волна поп-музыки: АЗИЗА;
- Инди-артист: Phil It;
- Новая волна: инди-артистка – Anna Petrash и sestro;
- Инди-группа: Ziferblat;
- Новая волна: инди-группа: – "Світанок блакитний";
- Хип-хоп альбом года: Рома Майк "Таврия демо";
- Клип года: DakhaBrakha "9 nedilechok" (режиссер Даша Ши);
- Альбом года: Палиндром "Машина для трансляции снов";
- Мини-альбом года: Саша Чемеров "Dymna Sumish";
- Коллаборация года: Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara "Вимолив" и KRYLATA, Gorim! — "Зорепад".
Победительницей открытой номинации "Музыка свободной страны", куда артисты подавали заявки самостоятельно, стала Alice Change с песней "Бабл-ти".
Вне основных номинаций медиасервис также наградил артистов специальным отличием "Выбор MEGOGO". Она предназначена для артистов и проектов, не вписывающихся в классические рамки номинаций.
Лауреаты "Выбор MEGOGO":
- Прорыв года: Шугар;
- Шоукейс года: MONATIK — "Вечно танцующий человек";
- Возвращение года: Виталий Козловский;
- Самое масштабное шоу: Артем Пивоваров (7 Дворцов Спорта);
Лауреатом специальной премии "Музыка, конвертируемая в помощь" стал temstime, который собрал наибольшую сумму донатов, — 30 835 грн.
Имена победителей объявляли члены жюри и приглашенные гости. Ведущим церемонии стал Альберт Цукренко – музыкант, журналист, главный редактор департамента "Суспільного".
