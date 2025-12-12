Козловський, Jamala та Євген Хмара: як пройшла масштабна музична премія в Києві
11 грудня 2025 року в київському концертному просторі ORIGIN STAGE відбулася четверта церемонія нагородження головної української музичної премії MEGOGO Music Award 2025.
В 11 основних номінаціях премії було номіновано понад 130 артистів і гуртів. Переможців визначали за результатами оцінок експертного журі та онлайн-голосування слухачів.
Десятки тисяч людей не просто голосували за улюблених артистів, а перетворювали свою підтримку на реальну допомогу тим, хто щодня захищає країну. Це свідчить про те, що наша індустрія дорослішає: ми формуємо свідому аудиторію, яка бере участь у музичному житті не пасивно, а відповідально, і разом з артистами впливаємо на зміни", — зазначає Валерія Толочина, продюсер премії.
Переможці основних номінацій MEGOGO Music Award 2025:
- Поп-артист: BRYKULETS;
- Нова хвиля поп-музики: АЗІЗА;
- Інді-артист: Phil It;
- Нова хвиля: інді-артистка — Anna Petrash і sestro;
- Інді-група: Ziferblat;
- Нова хвиля: інді-група: — "Світанок блакитний";
- Хіп-хоп альбом року: Рома Майк "Таврія демо";
- Кліп року: DakhaBrakha "9 nedilechok" (режисер Даша Ші);
- Альбом року: Паліндром "Машина для трансляції снів";
- Міні-альбом року: Саша Чемеров "Dymna Sumish";
- Колаборація року: Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara "Вимолив" і KRYLATA, Gorim! — "Зорепад".
Переможницею відкритої номінації"Музика вільної країни", куди артисти подавали заявки самостійно, стала Alice Change з піснею "Бабл-ти".
Поза основними номінаціями медіасервіс також нагородив артистів спеціальною відзнакою"Вибір MEGOGO". Вона призначена для артистів і проєктів, які не вписуються в класичні рамки номінацій.
Лауреати "Вибір MEGOGO":
- Прорив року: Шугар;
- Шоукейс року: MONATIK — "Вічно танцююча людина";
- Повернення року: Віталій Козловський;
- Наймасштабніше шоу: Артем Пивоваров (7 Палаців Спорту);
Лауреатом спеціальної премії"Музика, конвертована в допомогу" став temstime, який зібрав найбільшу суму донатів, — 30 835 грн.
Імена переможців оголошували члени журі та запрошені гості. Ведучим церемонії став Альберт Цукренко — музикант, журналіст, головний редактор департаменту "Суспільного".
