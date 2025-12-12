Козловський, Jamala та Євген Хмара: як пройшла масштабна музична премія в Києві

В 11 основних номінаціях премії було номіновано понад 130 артистів і гуртів. Переможців визначали за результатами оцінок експертного журі та онлайн-голосування слухачів.

Десятки тисяч людей не просто голосували за улюблених артистів, а перетворювали свою підтримку на реальну допомогу тим, хто щодня захищає країну. Це свідчить про те, що наша індустрія дорослішає: ми формуємо свідому аудиторію, яка бере участь у музичному житті не пасивно, а відповідально, і разом з артистами впливаємо на зміни", — зазначає Валерія Толочина, продюсер премії.

Переможці основних номінацій MEGOGO Music Award 2025:

Поп-артист : BRYKULETS;

: BRYKULETS; Нова хвиля поп-музики : АЗІЗА;

: АЗІЗА; Інді-артист : Phil It;

: Phil It; Нова хвиля : інді-артистка — Anna Petrash і sestro;

: інді-артистка — Anna Petrash і sestro; Інді-група : Ziferblat;

: Ziferblat; Нова хвиля: інді-група : — "Світанок блакитний";

: — "Світанок блакитний"; Хіп-хоп альбом року : Рома Майк "Таврія демо";

: Рома Майк "Таврія демо"; Кліп року : DakhaBrakha "9 nedilechok" (режисер Даша Ші);

: DakhaBrakha "9 nedilechok" (режисер Даша Ші); Альбом року: Паліндром "Машина для трансляції снів";

Паліндром "Машина для трансляції снів"; Міні-альбом року: Саша Чемеров "Dymna Sumish";

Саша Чемеров "Dymna Sumish"; Колаборація року: Jerry Heil, MONATIK & Evgeny Khmara "Вимолив" і KRYLATA, Gorim! — "Зорепад".

Відео дня

Лера Толочина, Віталій Козловський та Альберт Цукренко

BRYKULETS

Джамала

Євген Хмара

Переможницею відкритої номінації"Музика вільної країни", куди артисти подавали заявки самостійно, стала Alice Change з піснею "Бабл-ти".

Alice Change Фото: Пресс-служба

Поза основними номінаціями медіасервіс також нагородив артистів спеціальною відзнакою"Вибір MEGOGO". Вона призначена для артистів і проєктів, які не вписуються в класичні рамки номінацій.

Лауреати "Вибір MEGOGO":

Прорив року : Шугар;

: Шугар; Шоукейс року : MONATIK — "Вічно танцююча людина";

: MONATIK — "Вічно танцююча людина"; Повернення року : Віталій Козловський;

: Віталій Козловський; Наймасштабніше шоу: Артем Пивоваров (7 Палаців Спорту);

Лауреатом спеціальної премії"Музика, конвертована в допомогу" став temstime, який зібрав найбільшу суму донатів, — 30 835 грн.

Імена переможців оголошували члени журі та запрошені гості. Ведучим церемонії став Альберт Цукренко — музикант, журналіст, головний редактор департаменту "Суспільного".

Альберт Цукренко — ведучий церемонії

