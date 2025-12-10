Ребенок нанимает киллера для борьбы с чудовищем: о чем новый фильм "Монстр под кроватью"

Малышка Аврора (Софи Слоан) растет в любящей семье, но ее детство омрачает страшное существо, которое охотится на каждого, кто ступает на пол в квартире, где она живет. Родители не подозревают нависшей над ними угрозе и просто не верят фантазиям дочери.

Одним прекрасным утром родители малышки исчезают, и она принимает решение обратиться за помощью к загадочному соседу из квартиры 5В (Мадс Миккельсен). Девочка верит, что он сможет убить монстра, который живет под ее кроватью.

Трейлер фильма "Монстр под кроватью"

Аврора крадет в церкви пожертвования и приносит деньги герою Миккельсена. Она предлагает мужчине $387 за убийство чудовища.

Загадочный сосед, как и родители, не верит фантазиям девочки и думает, что отца и мать малышки убрали спецслужбы, которые пришли за ним. Он обсуждает это со своим куратором (Сигурни Уивер), которая настойчиво рекомендует ему ликвидировать Аврору, ведь восьмилетняя соседка видела его лицо.

Далее события развиваются с непредсказуемой динамикой в декорациях яркой эстетики в стиле 1970-х годов. Киллер видит в малышке олицетворение своих детских травм и решает встать на ее защиту.

Режиссер картины, Брайан Фуллер, широко известен аудитории в качестве сценариста сериала "Ганнибал", проекта, сделавшего Мадса Миккельсена мировой знаменитостью.

Мадс Миккельсен в роли таинственного соседа Фото: Кадр из фильма

Это первая полнометражная режиссерская работа Фуллера, где он реализовал многочисленные заметные приемы: яркая эстетика как фон для вымышленного мира ребенка, который становится явью с течением развития сюжета. Мы попадаем в красочную вселенную детского представления о взрослой жизни, где эти самые взрослые носят цветные одежды, живут в домах с яркими стенами. И только страшный монстр, олицетворяющий детские страхи, рискующие вырастить из прекрасного малыша настоящее чудовище, портят всю картину.

Фуллер взялся за непростую фантасмагорию, демонстрирующую процесс и результат взросления ребенка в условиях, не соответствующих безопасности и беззаботности.

Ближе к концу фильма зрители узнают, что маленькая Аврора сменила уже третью приемную семью, что само по себе раскрывает факт перманентного стресса, в котором жил ребенок с момента рождения. Теперь под ее кроватью обитает монстр, пожирающий взрослых.

Так существует ли монстр? Или такой монстр появляется там, где нет любви, заботы и элементарной безопасности в жизни маленького человечка?

