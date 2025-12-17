"Аватар 3": во-первых, это красиво, или каким получился новый фильм Джеймса Кэмерона о Пандоре

Когда на мировые экраны в 2009 году вышел первый "Аватар", фильм стал революцией в кинематографе, совершив исторический прорыв по части спецэффектов. Лента Джеймса Кэмерона задала новую планку не только для жанра, но и в целом, для всей индустрии.

Трейлер фильма "Аватар 3: Огонь и пепел"

Режиссер так избаловал зрителя своим грандиозным кинопроизведением, что поставил других режиссеров и продюсеров перед фактом необходимости перехода на новый уровень, если они претендуют называться создателями фэнтезийных блокбастеров.

Как следствие – 13 номинаций на премию "Оскар" и 2,9 миллиарда кассовых сборов.

Вторая часть "Аватар: Путь воды" вышла через тринадцать лет, но длительный временной разрыв практически не ощущался: блокбастер снова собрал 2,3 миллиарда кассы и многочисленные восторженные отзывы критиков и зрителей.

Кадр из "Аватар 3: Огонь и пепел" Фото: Скриншот

Казалось, что удерживать такой беспрецедентно высокий уровень, заданный им самим, будет невозможно в третий раз. Ведь для удержания планки, уже не говоря о ее повышении, нужно прыгнуть выше собственной головы и снова всех удивить. Другими словами – наращивать темп марафона удивления зрителей, условно, в геометрической прогрессии.

Сюжет третьей части "Аватара" развивается сразу после событий "Аватар: Путь воды" и является его прямым продолжением.

Администрация по развитию ресурсов, или, как их называют жители планеты Пандора, "люди с неба", стремятся к своей конечной цели – сделать Пандору пригодной для жизни человеческой расы. Планету Земля эта раса уничтожила в следствие собственной халатности и жестокости. А жить на очень подходящей, по всем параметрам, Пандоре, люди пока не могут из-за разности состава воздуха.

Главный герой картины, бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон), ранее — человек, а ныне избравший сторону племени Нави, готовится к войне с людьми. Он собирает оружие, способное поражать цели вражеской стороны – людей.

В семье Джейка Салли живет сын его врага – полковника Куориджа, павшего в битве во время событий предыдущих фильмов. Парень по имени Спайдер может жить на Пандоре только с кислородной маской на лице.

Полковник Куоридж изменил внешность, но не характер Фото: Скриншот

Сам полковник Куоридж погиб в своей человеческой версии во первой части, но в третьей картине он предстает в виде Рекомбинанта (его аватар-версии в образе представителя расы Нави). Куоридж объединяется с самопровозглашенной королевой пепельного города – Варанг (Уна Чаплин), чье стремление к разрушению Пандоры импонирует целям полковника.

Героям предстоит возглавить эпохальную битву цивилизаций в грандиозном кинематографическом экшене.

Нейтири и Джейк Салли вернутся для финальной битвы Фото: Скриншот

Конечно, режиссер Джеймс Кэмерон славится своим умением создавать зрелищные альтернативные миры. Но третий "Аватар" стал настоящим апогеем зрелищности в фильмографии Кэмерона: он представил некую совокупность собственных уникальных режиссерских кодов, превзойдя ожидания. Теперь остается вопрос, отважится ли режиссер пробовать снова превзойти самого себя или он уже снял лучшую картину в своей карьере?

