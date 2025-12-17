"Аватар 3": по-перше, це красиво, або яким вийшов новий фільм Джеймса Кемерона про Пандору

Коли на світові екрани 2009 року вийшов перший "Аватар", фільм став революцією в кінематографі, здійснивши історичний прорив у частині спецефектів. Стрічка Джеймса Кемерона задала нову планку не тільки для жанру, а й загалом для всієї індустрії.

Трейлер фільму "Аватар 3: Вогонь і попіл"

Режисер так розпестив глядача своїм грандіозним кінотвором, що поставив інших режисерів і продюсерів перед фактом необхідності переходу на новий рівень, якщо вони претендують називатися творцями фентезійних блокбастерів.

Як наслідок — 13 номінацій на премію "Оскар" і 2,9 мільярда касових зборів.

Друга частина "Аватар: Шлях води" вийшла через тринадцять років, але тривалий часовий розрив практично не відчувався: блокбастер знову зібрав 2,3 мільярда каси і численні захоплені відгуки критиків і глядачів.

Кадр з "Аватар 3: Вогонь і попіл" Фото: Скриншот

Здавалося, що утримувати такий безпрецедентно високий рівень, заданий ним самим, буде неможливо втретє. Адже для утримання планки, вже не кажучи про її підвищення, потрібно стрибнути вище власної голови і знову всіх здивувати. Іншими словами — нарощувати темп марафону здивування глядачів, умовно, в геометричній прогресії.

Сюжет третьої частини "Аватара" розвивається відразу після подій "Аватар: Шлях води" і є його прямим продовженням.

Адміністрація з розвитку ресурсів, або, як їх називають жителі планети Пандора, "люди з неба", прагнуть своєї кінцевої мети — зробити Пандору придатною для життя людської раси. Планету Земля ця раса знищила внаслідок власної недбалості та жорстокості. А жити на дуже придатній, за всіма параметрами, Пандорі, люди поки що не можуть через різницю складу повітря.

Головний герой картини, колишній морпіх Джейк Саллі (Сем Вортінгтон), який раніше був людиною, а нині обрав бік племені Наві, готується до війни з людьми. Він збирає зброю, здатну вражати цілі ворожої сторони — людей.

У родині Джейка Саллі живе син його ворога — полковника Куоріджа, який загинув у битві під час подій попередніх фільмів. Хлопець на ім'я Спайдер може жити на Пандорі тільки з кисневою маскою на обличчі.

Полковник Куорідж змінив зовнішність, але не характер Фото: Скриншот

Сам полковник Куорідж загинув у своїй людській версії в першій частині, але в третій картині він постає у вигляді Рекомбінанта (його аватар-версії в образі представника раси Наві). Куорідж об'єднується із самопроголошеною королевою попелястого міста — Варанг (Уна Чаплін), чиє прагнення до руйнування Пандори імпонує цілям полковника.

Героям належить очолити епохальну битву цивілізацій у грандіозному кінематографічному екшені.

Нейтірі та Джейк Саллі повернуться для фінальної битви Фото: Скриншот

Звісно, режисер Джеймс Кемерон славиться своїм умінням створювати видовищні альтернативні світи. Але третій "Аватар" став справжнім апогеєм видовищності у фільмографії Кемерона: він представив певну сукупність власних унікальних режисерських кодів, перевершивши очікування. Тепер залишається питання, чи наважиться режисер пробувати знову перевершити самого себе, чи він уже зняв найкращу картину у своїй кар'єрі?

