Володимир Дантес у ролі тирана: як пройшла прем'єра фільму "Всі відтінки спокуси"

Гала-прем'єра картини відбулася в кінотеатрі "Оскар", який нещодавно відновив роботу, в ТРЦ Гулівер.

Гостей події зустрічало ігристе вино, червона доріжка і величезне ліжко з оксамитовим покривалом у старовинному стилі: саме тут проходила фотосесія для всіх, хто бажав перейнятися вайбом еротичного трилера.

До гостей події вийшов зоряний акторський склад картини: Володимир Дантес, Олена Лавренюк, Даніель Салем і Олена Хохлаткіна.

Володимир Дантес Фото: Пресс-служба

Альона Лавренюк

Серед гостей були помічені актори, режисери, ключові особи медіа-індустрії, спортсмени і блогери: Жан Беленюк, Сергій Сазановський, Лідія Пустовіт, Семен Горов, Сергій Лавренюк, Юрій Горбунов і багато інших.

Жан Беленюк

Юрій Горбунов

Після показу стрічки, акторський склад та знімальна команда вийшли до гостей події для спілкування. Вони розповіли про закулісні тонкощі в процесі зйомок, про свої особисті враження від побаченого фільму.

Павло і Марина Зіброви

Діана Глостер

Олексій Комаровський

Даша Трегубова

Олексій Дурнєв

Анатолій Анатоліч

Павло Текучев

Про що фільм "Усі відтінки спокуси" 2026 з Володимиром Дантесом

Молода пара польських аристократів після весільної подорожі повертається в маєток, де їм доведеться жити. Юна дружина Амелія Крижановська-Зег — дочка творця гасової лампи (Олена Лавренюк), схоже, дуже погано знайома зі своїм чоловіком Томашем (Володимир Дантес).

З його появою в її житті маєток має страхітливий вигляд, прислуга інтригує і, здається, претендує на самого Томаша, а Амелії, своєю чергою, потрібно якось вижити в цих, м'яко кажучи, недоброзичливих умовах.

Сюжет картини супроводжується досить відвертими сценами, якість яких глядачам належить оцінити самостійно.

Трейлер фільму "Усі відтінки спокуси"

З усього побаченого можна зробити висновок про головне: з Володимира Дантеса вийшов достовірний аб'юзер з холодним поглядом і легким божевіллям у погляді. Звісно, ще не Пенн Беджлі в серіалі "Ти", але загалом вельми непогано.

На окрему увагу заслуговують стилізовані модні образи героїні Олени Лавренюк: вони продумані, вивірені та створюють якісну візуальну картинку для розповіді.

