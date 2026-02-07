Підтримайте нас RU
Володимир Дантес у ролі тирана: як пройшла прем'єра фільму "Всі відтінки спокуси"

В українській столиці відбулася масштабна гала-прем'єра стрічки "Всі відтінки спокуси" режисерки Ірини Громозди ("Випробувальний термін", "Кава з кардамоном"). У головних ролях — український співак Володимир Дантес і акторка Олена Лавренюк.

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Володимир Дантес і Олена Лавренюк на прем'єрі картини "Всі відтінки спокуси" | Фото: Пресс-служба

Гала-прем'єра картини відбулася в кінотеатрі "Оскар", який нещодавно відновив роботу, в ТРЦ Гулівер.

Гостей події зустрічало ігристе вино, червона доріжка і величезне ліжко з оксамитовим покривалом у старовинному стилі: саме тут проходила фотосесія для всіх, хто бажав перейнятися вайбом еротичного трилера.

До гостей події вийшов зоряний акторський склад картини: Володимир Дантес, Олена Лавренюк, Даніель Салем і Олена Хохлаткіна.

Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Володимир Дантес
Фото: Пресс-служба
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Альона Лавренюк

Серед гостей були помічені актори, режисери, ключові особи медіа-індустрії, спортсмени і блогери: Жан Беленюк, Сергій Сазановський, Лідія Пустовіт, Семен Горов, Сергій Лавренюк, Юрій Горбунов і багато інших.

Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Жан Беленюк
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Юрій Горбунов

Після показу стрічки, акторський склад та знімальна команда вийшли до гостей події для спілкування. Вони розповіли про закулісні тонкощі в процесі зйомок, про свої особисті враження від побаченого фільму.

Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Павло і Марина Зіброви
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Діана Глостер
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Олексій Комаровський
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Даша Трегубова
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Олексій Дурнєв
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Анатолій Анатоліч
Прем'єра картини "Усі відтінки спокуси"
Павло Текучев

Про що фільм "Усі відтінки спокуси" 2026 з Володимиром Дантесом

Молода пара польських аристократів після весільної подорожі повертається в маєток, де їм доведеться жити. Юна дружина Амелія Крижановська-Зег — дочка творця гасової лампи (Олена Лавренюк), схоже, дуже погано знайома зі своїм чоловіком Томашем (Володимир Дантес).

З його появою в її житті маєток має страхітливий вигляд, прислуга інтригує і, здається, претендує на самого Томаша, а Амелії, своєю чергою, потрібно якось вижити в цих, м'яко кажучи, недоброзичливих умовах.

Сюжет картини супроводжується досить відвертими сценами, якість яких глядачам належить оцінити самостійно.

Трейлер фільму "Усі відтінки спокуси"

З усього побаченого можна зробити висновок про головне: з Володимира Дантеса вийшов достовірний аб'юзер з холодним поглядом і легким божевіллям у погляді. Звісно, ще не Пенн Беджлі в серіалі "Ти", але загалом вельми непогано.

На окрему увагу заслуговують стилізовані модні образи героїні Олени Лавренюк: вони продумані, вивірені та створюють якісну візуальну картинку для розповіді.

