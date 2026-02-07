Владимир Дантес в роли тирана: как прошла премьера фильма "Все оттенки соблазна"

Гала-премьера картины прошла в недавно возобновившем работу кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Гулливер.

Гостей события встречало игристое вино, красная дорожка и огромная кровать с бархатным покрывалом в старинном стиле: именно здесь проходила фотосессия для всех, кто желал проникнуться вайбом эротического триллера.

К гостям события вышел звездный актерский состав картины: Владимир Дантес, Алена Лавренюк, Даниэль Салем и Елена Хохлаткина.

Владимир Дантес Фото: Пресс-служба

Алена Лавренюк

В числе гостей были замечены актеры, режиссеры, ключевые лица медиа-индустрии, спортсмены и блогеры: Жан Беленюк, Сергей Сазановский, Лидия Пустовит, Семен Горов, Сергей Лавренюк, Юрий Горбунов и многие другие.

Відео дня

Жан Беленюк

Юрий Горбунов

После показа ленты актерский состав и съемочная команда вышли к гостям события для общения. Они рассказали о закулисных тонкостях в процессе съемок, о своих личных впечатлениях от увиденного фильма.

Павел и Марина Зибровы

Диана Глостер

Алексей Комаровский

Даша Трегубова

Алексей Дурнев

Анатолий Анатолич

Павел Текучев

О чем фильм "Все оттенки соблазна" 2026 с Владимиром Дантесом

Молодая пара польских аристократов после свадебного путешествия возвращается в поместье, где им предстоит жить. Юная супруга Амелия Крыжановская-Зег — дочь создателя керосиновой лампы (Алена Лавренюк), похоже, очень плохо знакома со своим мужем Томашем (Владимир Дантес).

С его появлением в ее жизни поместье выглядит устрашающим, прислуга интригует и, кажется, претендует на самого Томаша, а Амелии в свою очередь нужно как-то выжить в этих, мягко говоря, недоброжелательных условиях.

Сюжет картины сопровождается довольно откровенными сценами, качество которых зрителям предстоит оценить самостоятельно.

Трейлер фильма "Все оттенки соблазна"

Из всего увиденного можно заключить главное: из Владимира Дантеса получился достоверный абьюзер с холодным взглядом и легкой сумасшедшинкой во взгляде. Конечно, еще не Пенн Бэджли в сериале "Ты", но, в целом, весьма неплохо.

Отдельного внимания заслуживают стилизованные модные образы героини Алены Лавренюк: они продуманы, выверены и создают качественную визуальную картинку для повествования.

Напомним, как прошла звездная премьера фильма "Ну мам".

Также мы писали, почему фильм "Бегущий человек" Стивена Кинга — это яркая панк-эстетика и высокая динамика.