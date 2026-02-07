Поддержите нас UA
Владимир Дантес в роли тирана: как прошла премьера фильма "Все оттенки соблазна"

В украинской столице состоялась масштабная гала-премьера ленты "Все оттенки соблазна" режиссера Ирины Громозды ("Испытательный срок", "Кофе с кардамоном"). В главных ролях — украинский певец Владимир Дантес и актриса Алена Лавренюк.

Лидия Новоселецкая
Колумнист
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Владимир Дантес и Алена Лавренюк на премьере картины "Все оттенки соблазна" | Фото: Пресс-служба

Гала-премьера картины прошла в недавно возобновившем работу кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Гулливер.

Гостей события встречало игристое вино, красная дорожка и огромная кровать с бархатным покрывалом в старинном стиле: именно здесь проходила фотосессия для всех, кто желал проникнуться вайбом эротического триллера.

К гостям события вышел звездный актерский состав картины: Владимир Дантес, Алена Лавренюк, Даниэль Салем и Елена Хохлаткина.

Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Владимир Дантес
Фото: Пресс-служба
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Алена Лавренюк

В числе гостей были замечены актеры, режиссеры, ключевые лица медиа-индустрии, спортсмены и блогеры: Жан Беленюк, Сергей Сазановский, Лидия Пустовит, Семен Горов, Сергей Лавренюк, Юрий Горбунов и многие другие.

Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Жан Беленюк
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Юрий Горбунов

После показа ленты актерский состав и съемочная команда вышли к гостям события для общения. Они рассказали о закулисных тонкостях в процессе съемок, о своих личных впечатлениях от увиденного фильма.

Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Павел и Марина Зибровы
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Диана Глостер
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Алексей Комаровский
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Даша Трегубова
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Алексей Дурнев
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Анатолий Анатолич
Премьера картины "Все оттенки соблазна"
Павел Текучев

О чем фильм "Все оттенки соблазна" 2026 с Владимиром Дантесом

Молодая пара польских аристократов после свадебного путешествия возвращается в поместье, где им предстоит жить. Юная супруга Амелия Крыжановская-Зег — дочь создателя керосиновой лампы (Алена Лавренюк), похоже, очень плохо знакома со своим мужем Томашем (Владимир Дантес).

С его появлением в ее жизни поместье выглядит устрашающим, прислуга интригует и, кажется, претендует на самого Томаша, а Амелии в свою очередь нужно как-то выжить в этих, мягко говоря, недоброжелательных условиях.

Сюжет картины сопровождается довольно откровенными сценами, качество которых зрителям предстоит оценить самостоятельно.

Трейлер фильма "Все оттенки соблазна"

Из всего увиденного можно заключить главное: из Владимира Дантеса получился достоверный абьюзер с холодным взглядом и легкой сумасшедшинкой во взгляде. Конечно, еще не Пенн Бэджли в сериале "Ты", но, в целом, весьма неплохо.

Отдельного внимания заслуживают стилизованные модные образы героини Алены Лавренюк: они продуманы, выверены и создают качественную визуальную картинку для повествования.

