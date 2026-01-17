"28 лет спустя: Храм костей": какой получилась новая часть знаменитой франшизы

Для не фанатов напомню: лента продолжает и расширяет фильм "28 дней спустя" 2002 года Дэнни Бойла ("Миллионер из трущоб").

Обновленные части франшизы "28 лет спустя" и "28 лет спустя: Храм костей" снимались практически одновременно, именно поэтому вторая картина была отдана "на откуп" другому режиссеру, которая, впрочем, не была замечена в работе над успешными проектами.

Картина ДаКосты начинается ровно с того, чем закончился фильм Бойла: Спайк (Элфи Уильямс) натыкается на банду Джимми Кристала (Джек О’Коннелл), который создал секту своей личности и успешно манипулировал подростками, не видевшими нормальной жизни до вируса.

Відео дня

Спайк неизбежно примыкает к этой банде, затерявшись в касте новых персонажей и утеряв первенство в повествовании. А вот Джимми, который явно делает отсылку к жутковатому британскому телеведущему – Джимми Сэвилу. Кому интересно – полюбопытствуйте: Британия узнала много интересного после смерти этого персонажа.

Можно утверждать с уверенностью, что светлые волосы сектанта Джимми (как и его имя), спортивные костюмчики и подростки-адепты взяты Гарлендом именно из той тру-крайм истории, повергшей Великобританию в не самый легкий шок.

Чи-Льюис Парри в роли Альфа-зараженного Самсона Фото: Кадр из фильма

В общем, этот самый Джимми (который в сюжете фильма) называет себя сэром и лордом, пропагандируя беспричинное насилие.

Нам, конечно, объяснили, что Джимми – просто жертва психологических травм, полученных им еще ребенком. В предыдущей картине "28 лет спустя" показали детство героя, который застал начало пандемии агрессии и видел своими глазами смерть отца-священника.

В итоге себя он считает некой версией антихриста, носит на груди перевернутый крест и мысленно разговаривает с почившим отцом.

С другой стороны зрителю представлен (еще в первой части) приятный и душевный персонаж – доктор Иен Келсон (Рэйф Файнс). Он в повествовании представляет все хорошее против всего плохого и делает это Файнс традиционно для себя талантливо. Эмпатичный герой усыпляет зараженных дротиками с морфием, а сам живет в строении из костей и черепов, собранных в округе.

Герои-подростки выросли уже в конъюнктуре "туманных времен" зомби-апокалипсиса, у них нет связи с внешним миром, и единственное, что они умеют, – это убивать с невероятной жестокостью.

Рэйф Файнс в образе доктора Иена Келсона Фото: Кадр из фильма

Дороги Келсона и Кристала неизбежно пересекаются, что в итоге определяет судьбу обоих персонажей. Кристал видит в докторе некую версию наставника и потерянного в детстве отца, демонстрируя ему свои травмы. Келсон открывает в Джимми не деспота, а нечастного ребенка, который вынужден был выстроить защиту, чтобы выжить.

В картине много хорошей музыки и, что неожиданно, хорошего юмора. Словом, разочарования не случилось. К просмотру!

Напомним, каким получился новогодний фильм "7 желаний" с Ксенией Мишиной

Также сообщалось, почему стоит посмотреть романтическую комедию "Испытательный срок", снятую украинскими кинематографистами.