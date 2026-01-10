Мечтайте правильно: каким получился новогодний фильм "7 желаний" с Ксенией Мишиной

Юрист и убежденный семьянин Александр (Артур Логай) стремится сделать карьеру, ради чего старательно выполняет даже самые несуразные поручения босса. Несмотря на усердие, его амбиции долгое время не получают реализации.

Зрителей возвращают в детство Александра, когда он под Новый год пишет список своих детских желаний на фоне скандала родителей. Конечно же, эти желания не продуманы и написаны из точки восприятия шестилетнего ребенка. Логикой, ожидаемо, они не отличаются.

Трейлер фильма "7 желаний"

Герой Логая однажды пожелал всегда есть одни сладости, жить в домике на дереве, получить в подарок собаку, работать копом и, главное, – чтобы родители всегда были вместе.

Каким же было его удивление, когда Святой Николай внезапно начал исполнять все его желания аккурат по списку. Что из этого получилось, зрители смогут оценить сами.

Ключевым партнером по съемкам Логая выступила Ксения Мишина. Ей досталась роль самой себя – "холостячки" и медийной личности, а также, по совместительству, одноклассницы Александра. Теперь она считает что Саша, чью фамилию она даже не помнила, – любовь всей ее жизни. Словом, вот что делают детские желания, перенесенные в конфигурацию взрослой жизни.

Кино получилось легким, задорным, местами забавным и симпатичным. Главной отличительной чертой картины можно назвать оторванность контекста от тяжелых реалий актуальной жизни украинцев. Вся история выстроена в стандартной логике новогодней теплой комедии: вера в чудо и забавные приключения героев на пути к абсолютному счастью.

Не стоит ожидать от картины серьезных повесток и глубоких инсайдов – здесь все, как в сказке: мило, по-доброму и обязательно со счастливым концом и хорошим настроением.

Главный вывод повествования: относитесь к желаниям серьезно,. Однажды они могут исполниться, когда вы совсем этого не ожидали. И не факт, что они органично впишутся в контекст вашей жизни.

