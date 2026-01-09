В духе "Эмили в Париже": какой получилась украинская комедия "Испытательный срок" 2026

Другими словами, когда работают профессионалы, за происходящее на экране можно не волноваться, а просто получать удовольствие, которое, к слову, таки удалось получить.

Не испортило впечатление от картины даже обилие продуктплейсмента в кадре: он выглядел даже мило, почти как в "Эмили в Париже" (хотя в этом проекте тоже случается перебор с рекламой).

К слову, дух и сюжет картины во многом невзначай делает отсылки к популярному сериалу. Но именно невзначай, а не копирует продукт зарубежных коллег.

Трейлер фильма "Испытательный срок" 2026

О чем фильм "Испытательный срок" 2026

Избалованная Полина (Екатерина Кузнецова) – дочь богатого отца, которая ездит на кабриолете Porsche 911, ходит на шопинг и имеет очень поверхностное представление о такой социальной вовлеченности, как работа, хочет найти эту самую работу.

Желая сделать назло отцу, героиня с гардеробом Эмили Купер решает устроиться менеджером в рекламное агентство. Оказывается, на это же место претендует Роман (Кирилл Парастаев), чьи жизненные обстоятельства куда менее удачные. Он живет с мамой (Ирма Витовская), племянницей и вдовой брата, которых ему нужно поддерживать финансово.

Ирма Витовская – в роли мамы главного героя Фото: Кадр из фильма

Кроме того, его бросила возлюбленная Маша, решив, что найдет себе кого-то богаче и перспективнее.

В общем, две души, одна – избалованная и веселая, другая – честная и добрая, встречаются в квадратных метрах офисных площадей. Конечно, они просто обречены на что-то большее, чем просто нудное сотрудничество или даже нескучное противостояние.

Фото: Кадр из фильма

Ангелом, которому предстоит соединить сердца, выступает герой Вячеслава Довженко – владелец рекламного агентства.

В общем, сценарий картины незамысловатый, но реализован он динамично и качественно. Актеры работают слаженно и задорно. Визуальная составляющая картины – тоже на высоте: продуманный стиль каждого героя, съемки в городских локациях. Словом, украинский кинематограф преподнес сюрприз своему зрителю в виде продукта высокого качества с хорошим настроением.

