Холли Берри и Крис Хемсворт идут на ограбление в Лос-Анджелесе: каким вышел триллер в стиле 90-х

Мощный актерский каст в лице Криса Хемсфорта, Холли Берри и Марка Руффало, неонуарная картина и атмосфера криминальных триллеров начала 90-х годов возвращает зрителей в эпоху серьезного кино конца прошлого века.

Трейлер фильма "Путь к преступлению" 2026 с Холли Берри и Крисом Хемсвортом

О чем фильм "Путь к преступлению" 2026 с Холли Берри и Крисом Хемсвортом

В центре сюжета — три ключевых персонажа.

Некто, именующий себя Майк (Крис Хемсворт), носит дорогие костюмы, ездит на коллекционном автомобиле, имеет неустановленный источник больших доходов.

Майка курирует старый суровый мужик по имени Мани (Ник Нолте), который когда-то помог ему выбраться из приемной семьи и стать частью преступного мира.

Третья фигура — брокер Шерон Колвин (Холли Берри). Ей уже 53 года, но она, несмотря на заслуги, все еще не партнер фирмы, и, похоже, партнёрство ей так и не светит, ведь, как утверждает ее шеф, "миллиардеры ведутся на молодых страховых брокерш, а не на цифру 53 в паспорте".

Холли Берри сыграла 53-летнего брокера Фото: Кадр из фильма

Компанию разочаровавшихся социальных отщепенцев дополняет детектив Лу Лубесник (Марк Руффало), которого стесняется даже его напарник и бросает любовница (есть в нем что-то от капитана Коломбо: такая же странноватая неряшливость на фоне высокого профессионализма).

Марк Руффало (справа) – в роли неряшливого, но высокопрофессионального детектива Фото: Кадр из фильма

Детектив пытается выследить заядлого неуловимого грабителя, который действует на трассе 101 в Лос-Анджелесе, не оставляя следов. К слову, Лу — единственный следователь, который видит связь между ограблениями и квалифицирует преступления как серию.

В свою очередь полицейские боссы Лу готовы фальсифицировать следствие, лишь бы не портить статистику управления, и в упор не замечают серию ограблений с одним почерком.

Итак, трое отщепенцев из разных профессий и социальных слоев внезапно получают шанс круто изменить жизнь, ведь каждому из них, казалось бы, нечего терять.

Каким получился фильм "Путь к преступлению" 2026 с Холли Берри и Крисом Хемсвортом

Мир давно не видел на больших экранах серьезные криминальные ленты в духе начала-середины 90-х годов прошлого века, когда повествование развивалось медленно и детально, герои были продуманными и настоящими, а преступления — почти невыдуманными или взятыми из криминальных хроник.

Крис Хемсфорт воплотил на экране хладнокровного, сдержанного, виртуозного вора, у которого маячит на горизонте то самое "последнее дело и завязать". Его "карьера" грабителя ювелирных магазинов, которая до сих пор обходилась без капли крови, должна получить достойное завершение.

Крис Хемсворт в образе неуловимого грабителя Фото: Кадр из фильма

Герой Хемсфорта идеально смотрится в дорогом костюме на антикварной спортивной машине. Неидеальное социальное происхождение в нем выдает только напряженный взгляд. Роль получилась серьезной и многогранной, это точно не Тор в фильмах студии Marvel.

Для понимания, Барт Лейтон снял картину в стиле "Схватки" Майкла Манна 1995 года. Та же динамика развития сюжета, серьезность и глубина персонажей, мощный актёрский состав, который может затмить суть происходящего на экране, но играет настолько хорошо, что не делает этого.

В общем, перед нами та самая хорошая лента, которая может не собрать миллионные сборы в первый уикенд, но вполне способна претендовать на звание культовой, как только сойдет первая пена.

