"Одиночка": новый фильм с Джейсоном Стейтемом, в котором он снова спасает справедливость

На это приятно смотреть и еще более приятно сопереживать главному герою. Такие картины не требуют глубокого мыслительного погружения или встречи с внутренними конфликтами, зато дают возможность мозгу расслабиться и порадоваться победе добра над злом, даже если это добро выглядит очень сурово.

Майкл Мейсон живет в уединении на маяке, где-то на маленьком островке у берегов Великобритании. Единственное, что соединяет его с большой землей, – это маленький кораблик, доставляющий ему продовольствие.

Трейлер фильма "Одиночка" с Джейсоном Стейтемом

В один из дней судно терпит крушение, и Майкл спасает племянницу владельца кораблика – Джесси. Отшельник заботится о девочке, помогая ей выздороветь, но ресурсы его ограничены: Мейсон вынужден ехать на большую землю, чтобы купить для нее необходимые медикаменты.

С этого момента он выдает свое местонахождения для разведки MI6, и начинается большое преследование, где герой Джейсона Стейтема спасает себя и Джесси, которая тоже стала мишенью для спецслужб.

Экс-глава британской внешней разведки Манафорт (Билл Найи) лично курирует охоту на бывшего внештатного сотрудника разведки: теперь выживание топ-чиновника спецслужб в отставке зависит от того, как быстро будет уничтожен Майкл Мейсон.

В новом фильме Стейтем борется за справедливость и оставшуюся сиротой девочку Фото: Кадр из фильма

На охоту за Мейсоном отправлен равный ему агент спецслужб. На этой конкуренции строится сюжет картины, в которой есть место защите слабых, большой справедливости и хорошо поставленным боевым сценам.

Актер Джейсон Стейтем взрослеет и "настаивается", словно хорошее вино. Лицо в морщинах демонстрирует еще большую суровость, а усталость лица подчеркивает сложный жизненный опыт персонажа.

В общем и целом все боевики со Стейтемом очень походи между собой. И даже девочку его герой уже спасал. Но для поклонников жанра и лично таланта актера каждый его новый фильм, в точности повторяющий многие предыдущие, переносит зрителей на уже знакомое и хорошо понятное поле, где плохие и хорошие отчетливо маркируются, мотивы героев линейны и понятны, а позиция главного героя всегда неизменна.

Когда в мире усиливается хаос, мозгу хочется отдохнуть. И сюжет со знакомыми ориентирами, понятными критериями и любимым главным героем – нечто вроде успокоительного.

