Вера Брежнева, Дурнев и MONATIK: как прошел сольный концерт Владимира Дантеса

Шоу без преувеличения получилось масштабным. Световое оформление, яркая сценография, живое общение артиста со зрителями, солд-аут и аншлаг, а также неожиданные звездные дуэты.

Так, в какой-то момент сцену с артистом разделили телеведущий Алексей Дурнев и певец MONATIK.

Алексей Дурнев Фото: Пресс-служба

MONATIK

Звездное событие с Владимиром Дантесом разделили коллеги артиста. Так, среди гостей вечера оказались Вера Брежнева, Александр Педан с семьей, Гарик Корогодский, Michelle Andrade, Маша Кондратенко, Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина с сыном, Владимир Завадюк, Анна Неплях, Кристина Соловий, Анастасия Половинкина.

Вера Брежнева

Александр Педан с семьей

Кристина Соловий

Маша Ефросинина

Гарик Корогодский

Иван Люленов

Режиссером большого шоу в Киеве стала Светлана Рыхлюк. По ее сценарному замыслу была выстроена целостная эмоциональная история-путешествие артиста сквозь жизненные этапы.

На сцене Владимир Дантес исполнил свои популярные хиты и несколько новых синглов, в том числе "Просто кохаю", "Лайки", "Треба йти".

"Мне хотелось создать концерт, после которого у слушателей останутся эмоции и воспоминания", — рассказал артист.

