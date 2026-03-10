Поддержите нас UA
Вера Брежнева, Дурнев и MONATIK: как прошел сольный концерт Владимира Дантеса

На столичном ВДНХ состоялся большой сольный концерт украинского певца DANTES. Событие стало центром сосредоточения поклонников артиста и многочисленных медийных личностей страны.

Лидия Новоселецкая
Колумнист
Владимир Дантес дал концерт в Киеве
Владимир Дантес порадовал поклонников своим творчеством | Фото: Пресс-служба

Шоу без преувеличения получилось масштабным. Световое оформление, яркая сценография, живое общение артиста со зрителями, солд-аут и аншлаг, а также неожиданные звездные дуэты.

Так, в какой-то момент сцену с артистом разделили телеведущий Алексей Дурнев и певец MONATIK.

Алексей Дурнев
Фото: Пресс-служба
MONATIK

Звездное событие с Владимиром Дантесом разделили коллеги артиста. Так, среди гостей вечера оказались Вера Брежнева, Александр Педан с семьей, Гарик Корогодский, Michelle Andrade, Маша Кондратенко, Анатолий Анатолич, Маша Ефросинина с сыном, Владимир Завадюк, Анна Неплях, Кристина Соловий, Анастасия Половинкина.

Вера Брежнева
Александр Педан с семьей
Кристина Соловий
Маша Ефросинина
Гарик Корогодский
Иван Люленов

Режиссером большого шоу в Киеве стала Светлана Рыхлюк. По ее сценарному замыслу была выстроена целостная эмоциональная история-путешествие артиста сквозь жизненные этапы.

На сцене Владимир Дантес исполнил свои популярные хиты и несколько новых синглов, в том числе "Просто кохаю", "Лайки", "Треба йти".

"Мне хотелось создать концерт, после которого у слушателей останутся эмоции и воспоминания", — рассказал артист.

