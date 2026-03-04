"Хамнет", претендующий на 8 "Оскаров": каким получился фильм с Джесси Бакли

Сразу можно заметить: клепать мельтешащие комиксы с философским уклоном для Marvel ("Вечные") у внежанрового режиссера получается хуже, чем перепрошивать классический сюжет для современной аудитории.

Второе Чжао, бесспорно, удается лучше. Восемь номинаций на премию "Оскар" и пара уже полученных "Золотых глобусов" не дадут соврать.

Трейлер фильма Хлои Чжао "Хамнет"

Главную роль в драматической ленте сыграла, или правильнее будет сказать, прожила на экране Джесси Бакли ("Невеста", "Чернобыль").

Джесси Бакли буквально прожила свою героиню на экране Фото: Кадр из фильма

Ни для кого из заинтересованных не секрет, что фильм "Хамнет", снятый по мотивам одноименного романа Мэгги О’Фаррелл, рассказывает историю возникновения идеи и написания Уильямом Шекспиром трагедии "Гамлет". Но в центре сюжета картины — совсем не Шекспир, а супруга драматурга — Аньес (Джесси Бакли). Сам Шекспир (Пол Мескал) фигурирует в сценарии ситуативно, если не сказать, эпизодически.

Відео дня

Итак, первая половина "Хамнета" озарена прекрасным флером почти языческой романтики в декорациях девственной природы. Перед нами — чистая и яркая страсть на фоне натуралистически показанного быта.

Главные роли в фильме "Хамнет" сыграли Пол Мескал и Джесси Бакли Фото: Кадр из фильма

Вторая часть — боль в наивысшем ее проявлении. Незаживающая рана женщины, потерявшей ребенка, и эмоциональный катарсис, своего рода обнуление и пересмотр жизненных циклов на фоне внутреннего перерождения.

Создается впечатление, что Хлои Чжао поставила перед собой задачу проиграть на экране наивысшую точку боли в течение затяжной сцены, через которую зритель неизбежно получит очищение.

Сюжет ленты долгое время не раскрывает личность супруга главной героини. Сначала он — сын перчаточника, которого тошнит от его работы. Потом он едет в Лондон и работает с театральной труппой, а также периодически, как бы разговаривая сам с собой, повторяет имя дочери Джульетты.

Фото: Кадр из фильма

В общем, зритель долго не понимает, чем именно занимается Вилли, который наездами бывает дома с семьей и сразу уезжает к началу театрального сезона в столицу.

Личность его героя раскрывается минут за 15 до окончания фильма, когда супруга Шекспира, Аньес, наконец, решает посмотреть трагедию, поставленную мужем, и то только потому, что пьеса названа именем ее умершего сына.

Фото: Кадр из фильма

О чем можно сказать с уверенностью: картина Чжао "Хамнет" раскрыла грандиозный актерский диапазон Джесси Бакли. Она в буквальном смысле "рулит происходящим на экране, проживая каждую сцену в наивысшей точке эмоций и вовлекая в этот процесс каждого зрителя. Ты будто не способен игнорировать глубину чужих эмоций и становишься составляющей этой эмоциональной химии.

Словом, фильм "Хамнет" — не об Уильяме Шекспире. Он — о супруге знаменитого автора, его семье и жизни вне подмостков. О том, что стало вдохновением для творчества.

Фото: Кадр из фильма

Периодически сцены картины затянуты и монотонны. Но выглядит это так, словно монотонность вовлекает в интимность происходящего, а не вынуждает зрителя рассматривать интерьер кинотеатра.

Чжао убедительно создала мир, в котором родилась одна из самых пронзительных трагедий в мировой драматургии. И, кажется, ей удалось переиграть в пронзительности самого известного автора в истории.

Напомним, о чем повествует новый фильм Джима Джармуша "Мертвые не умирают" с Кейт Бланшетт и Адамом Драйвером в главных ролях.

Также мы рассказывали, какой получилась очередная экранизация романа "Грозовой перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди.