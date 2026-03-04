"Хамнет", претендующий на 8 "Оскаров": каким получился фильм с Джесси Бакли
Режиссер Хлои Чжао ("Земля кочевников") вернулась на большие экраны с грандиозной по масштабу и камерной по вайбу и бюджету картиной "Хамнет", повествующей о драматичной истории написания трагедии "Гамлет" Уильямом Шекспиром.
Сразу можно заметить: клепать мельтешащие комиксы с философским уклоном для Marvel ("Вечные") у внежанрового режиссера получается хуже, чем перепрошивать классический сюжет для современной аудитории.
Второе Чжао, бесспорно, удается лучше. Восемь номинаций на премию "Оскар" и пара уже полученных "Золотых глобусов" не дадут соврать.
Главную роль в драматической ленте сыграла, или правильнее будет сказать, прожила на экране Джесси Бакли ("Невеста", "Чернобыль").
Ни для кого из заинтересованных не секрет, что фильм "Хамнет", снятый по мотивам одноименного романа Мэгги О’Фаррелл, рассказывает историю возникновения идеи и написания Уильямом Шекспиром трагедии "Гамлет". Но в центре сюжета картины — совсем не Шекспир, а супруга драматурга — Аньес (Джесси Бакли). Сам Шекспир (Пол Мескал) фигурирует в сценарии ситуативно, если не сказать, эпизодически.
Итак, первая половина "Хамнета" озарена прекрасным флером почти языческой романтики в декорациях девственной природы. Перед нами — чистая и яркая страсть на фоне натуралистически показанного быта.
Вторая часть — боль в наивысшем ее проявлении. Незаживающая рана женщины, потерявшей ребенка, и эмоциональный катарсис, своего рода обнуление и пересмотр жизненных циклов на фоне внутреннего перерождения.
Создается впечатление, что Хлои Чжао поставила перед собой задачу проиграть на экране наивысшую точку боли в течение затяжной сцены, через которую зритель неизбежно получит очищение.
Сюжет ленты долгое время не раскрывает личность супруга главной героини. Сначала он — сын перчаточника, которого тошнит от его работы. Потом он едет в Лондон и работает с театральной труппой, а также периодически, как бы разговаривая сам с собой, повторяет имя дочери Джульетты.
В общем, зритель долго не понимает, чем именно занимается Вилли, который наездами бывает дома с семьей и сразу уезжает к началу театрального сезона в столицу.
Личность его героя раскрывается минут за 15 до окончания фильма, когда супруга Шекспира, Аньес, наконец, решает посмотреть трагедию, поставленную мужем, и то только потому, что пьеса названа именем ее умершего сына.
О чем можно сказать с уверенностью: картина Чжао "Хамнет" раскрыла грандиозный актерский диапазон Джесси Бакли. Она в буквальном смысле "рулит происходящим на экране, проживая каждую сцену в наивысшей точке эмоций и вовлекая в этот процесс каждого зрителя. Ты будто не способен игнорировать глубину чужих эмоций и становишься составляющей этой эмоциональной химии.
Словом, фильм "Хамнет" — не об Уильяме Шекспире. Он — о супруге знаменитого автора, его семье и жизни вне подмостков. О том, что стало вдохновением для творчества.
Периодически сцены картины затянуты и монотонны. Но выглядит это так, словно монотонность вовлекает в интимность происходящего, а не вынуждает зрителя рассматривать интерьер кинотеатра.
Чжао убедительно создала мир, в котором родилась одна из самых пронзительных трагедий в мировой драматургии. И, кажется, ей удалось переиграть в пронзительности самого известного автора в истории.
