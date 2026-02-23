Мрачно и романтично: каким получилось украинское фэнтези "Мавка. Настоящий миф"

Событие собрало актеров ленты, медийных личностей, журналистов, политиков и поклонников украинского кино под сводами главной концертной площадки страны.

Многочисленных гостей мероприятия (более 3000 человек) ожидали тематические фотозоны, где желающие могли сфотографироваться со звездами картины, а еще можно было сплести для себя венок, как у сказочных героинь фильма.

Показ фильма собрал тысячи гостей под одной крышей Фото: Пресс-служба

Старт показа ознаменовался выступлением дуэта KOLA и YAKTAK в сопровождении оркестра "Киевские солисты". Артисты вживую исполнили официальный саундтрек к фильму "На беззвучный". Фоном для их исполнения стала программа от воздушных гимнастов из MAVKA Show.

В общем, кинособытие получилось поистине беспрецедентным по масштабу, количеству гостей и выбранной локации. Ранее украинская столица была далека от подобного формата премьер, и уже в этом исключительность этой украинской ленты.

Каким получилось романтическое фэнтези "Мавка. Настоящий миф" 2026

Прелестная Мавка (Арина Бочарова) — лесная фея, чья темная миссия — собирать человеческие души для наполнения жизненными силами темного озера и русалок, его населяющих. Задача Мавки — очаровать молодого мужчину и принести его в жертву русалкам.

Трейлер фильма "Мавка. Настоящий миф"

Главная героиня знакомится с молодым человеком — Лукьяном (Иван Довженко), участником биологической экспедиции в лесную зону. Он сразу влюбляется в Мавку или думает, что влюбляется, ведь магически очарован лесной феей.

Иван Довженко и Арина Бочарова сыграли главные роли в фильме Фото: Пресс-служба

В свою очередь персонаж Арины Бочаровой не помнит собственного прошлого, происхождения и даже имени. Она слепо служит темным силам лесного и водного миров, поскольку и сама заколдована.

В сюжете присутствует намек на любовный треугольник, ведь ни одна романтическая история не будет полной без брошенной стороны "конфликта".

Так каким же получилось загадочное фэнтези — еще малоизведанный жанр для украинского кинематографа?

Авторам удалось создать ту самую картинку и формат юношеской романтической истории, которая очень востребована у подростков, но в которой все же считывается неопытность актеров. Правда, отсутствие опыта компенсируется их красотой, юностью и свежестью.

Фото: Кадр из фильма

Можно сказать, что фильм — ближе к миксу из молодежного слешера, где группа подростков готовится отправиться на тот свет с легкой руки маньяка, и романтической сказки, в которой принц и принцесса непременно создадут новую ячейку общества.

При этом нельзя не отметить эффектную визуальную составляющую ленты "Мавка. Настоящий миф" 2026. Съемки проходили в Голосеевском парке Киева, благодаря чему создателям картины удалось сотворить яркую атмосферу сказочного лесного мира.

Конечно, хотелось бы более детально прописанных диалогов героев с погружением в их бекграунд и чуть больше сюжетной линии фэнтези в фильме-сказке.

А еще сильно не хватает масштаба герою Вячеслава Довженко: ему досталась роль куратора экспедиции биологов с небольшим количеством реплик. Ясно, что герой Довженко-старшего был призван служить фоновым персонажем для главных звезд, но более развернутое участие актера могло бы стать хорошим поводом для старшей аудитории полюбить новый фильм.

Вячеслав Довженко

