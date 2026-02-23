Похмуро і романтично: яким вийшло українське фентезі "Мавка. Справжній міф"

Подія зібрала акторів стрічки, медійних особистостей, журналістів, політиків і шанувальників українського кіно під склепіннями головного концертного майданчика країни.

На численних гостей заходу (понад 3000 осіб) очікували тематичні фотозони, де охочі могли сфотографуватися із зірками картини, а ще можна було сплести для себе вінок, як у казкових героїнь фільму.

Показ фільму зібрав тисячі гостей під одним дахом Фото: Пресс-служба

Старт показу ознаменувався виступом дуету KOLA і YAKTAK у супроводі оркестру "Київські солісти". Артисти наживо виконали офіційний саундтрек до фільму "На беззвучний". Фоном для їхнього виконання стала програма від повітряних гімнастів з MAVKA Show.

Загалом, кіноподія вийшла воістину безпрецедентною за масштабом, кількістю гостей та обраною локацією. Раніше українська столиця була далека від подібного формату прем'єр, і вже в цьому винятковість цієї стрічки.

Яким вийшло романтичне фентезі "Мавка. Справжній міф" 2026

Чарівна Мавка (Аріна Бочарова) — лісова фея, чия темна місія — збирати людські душі для наповнення життєвими силами темного озера і русалок, що його населяють. Завдання Мавки — зачарувати молодого чоловіка і принести його в жертву русалкам.

Трейлер фільму "Мавка. Справжній міф"

Головна героїня знайомиться з молодим чоловіком — Лук'яном (Іван Довженко), учасником біологічної експедиції в лісову зону. Він одразу закохується в Мавку або думає, що закохується, адже магічно зачарований лісовою феєю.

Іван Довженко та Аріна Бочарова зіграли головні ролі у фільмі Фото: Пресс-служба

Своєю чергою персонаж Аріни Бочарової не пам'ятає власного минулого, походження і навіть імені. Вона сліпо служить темним силам лісового та водного світів, оскільки й сама зачарована.

У сюжеті присутній натяк на любовний трикутник, адже жодна романтична історія не буде повною без покинутої сторони "конфлікту".

То яким же вийшло загадкове фентезі — ще маловідомий жанр для українського кінематографа?

Авторам вдалося створити саме ту картинку і формат юнацької романтичної історії, що дуже затребувана серед підлітків, але в якій все ж зчитується недосвідченість акторів. Щоправда, відсутність досвіду компенсується їхньою красою, юністю і свіжістю.

Фото: Кадр из фильма

Можна сказати, що фільм — ближче до міксу з молодіжного слешера, де група підлітків готується відправитися на той світ з легкої руки маніяка, і романтичної казки, в якій принц і принцеса неодмінно створять новий осередок суспільства.

При цьому не можна не відзначити ефектну візуальну складову стрічки "Мавка. Справжній міф" 2026. Зйомки проходили в Голосіївському парку Києва, завдяки чому творцям картини вдалося створити яскраву атмосферу казкового лісового світу.

Звичайно, хотілося б більш детально прописаних діалогів героїв із зануренням у їхній бекграунд і трохи більше сюжетної лінії фентезі у фільмі-казці.

А ще дуже не вистачає масштабу герою В'ячеслава Довженка: йому дісталася роль куратора експедиції біологів з невеликою кількістю реплік. Зрозуміло, що герой Довженка-старшого був покликаний служити фоновим персонажем для головних зірок, але більш розгорнута участь актора могла б стати хорошим приводом для старшої аудиторії полюбити новий фільм.

В'ячеслав Довженко

