Визуально роскошно и недопустимо скандально: каким получился "Грозовой перевал" 2026 с Марго Робби

Итак, новая постановка одного из самых популярных романов в мировой литературе официально стартовала, и новое прочтение книги Эмили Бронте авторства режиссера Эмиральд Феннел ("Девушка из Дании", сериал "Корона"), может заставить краснеть, пожалуй, каждого.

Трейлер фильма "Грозовой перевал"

О чем новая экранизация "Грозового перевала" 2026 с Марго Робби и Джейкобом Элорди

В обновленном сценарии ленты – почти все как в оригинале: мальчик-найденыш Хитклифф растет в доме обедневших аристократов семьи Эрншо, рядом с наследницей фамилии – Кэтрин Эрншо (Марго Робби).

Кадр из фильма "Грозовой перевал" Фото: Скриншот

Хитклифф любит Кэтрин, но повзрослев, девушка выходит замуж за богатого соседа – Эдгара Линтона. Из-за разницы в социальном положении, Кэтрин не рассматривает Хитклиффа в качестве партии, хотя испытывает к юноше такие же пылкие чувства, как и он к ней.

Казалось бы, на замужестве Кэтрин отношения с Хитклиффом должны закончиться. Молодой человек бесследно исчезает из поместья семьи Эрншо, а Кэтрин ждет жизнь в дорогих интерьерах поместья супруга, в обществе нелюбимого, но вполне приятного мужа, его воспитанницы Элизабет и роскошного гардероба от итальянских модных мастеров.

Каким получился "Грозовой перевал" 2026

Новая экранизация "Грозового перевала" – не о романтике, она о всепоглощающей страсти на грани приличия, а иногда – абсолютного неприличия. Картина вполне может претендовать на звание самой скандальной, эмоциональной и эротичной постановки в истории. Хотя, визуальная составляющая ленты настолько хороша и эстетически выверена, что смело конкурирует с эротической и романтической линиями повествования, активно перетягивая внимание на себя.

Кадр из фильма "Грозовой перевал" Фото: Скриншот

Алый шелковый плащ, на фоне снега и черных зимних деревьев, зеленый бархат в монохромных интерьерах поместья, сцены трапез в саду – вся эта куртуазная эстетика смело может претендовать на новый сезон сериала "Корона" или с лихвой его переплюнуть.

Конечно, в картине имеют место ряд, явно, намеренных несоответствий классическому прочтению. Здесь нам и взрослая блондинка с голубыми глазами и ярким румянцем на скулах, вместо юной бледнокожей брюнетки. И Джейкоб Элорди, больше подходящий на роль романтических героев Джейн Остин, чем на роль дикого парня с цыганскими корнями.

Марго Робби в роли Кэтрин Фото: Скриншот

И постмодернистские наряды ультра ярких цветов, с явным применением синтетики, очень далеких от моды викторианской эпохи. И романтика, безжалостно замененная на эротику и яркие сцены страстной близости. Последние, к слову, сняты настолько откровенно и мастерски, что у зрителей может случиться небольшое откровение от увиденного и эмоционально пережитого.

Джейкоб Элорди в роли Хитклиффа Фото: Скриншот

Отдельно хочется остановиться на игре Элорди. Конечно, цыганский Хитклифф у него не получился, но его герой транслировал такую животную природу страсти, какую кинематограф вообще предлагает нечасто. В особенности, в последние годы ужесточенной цензуры.

В общем, создается ли впечатление, что в ленте по версии Эмиральд Феннел Барби и Кен сыграли любовную драму в неоновых декорациях? Да – иногда появляется такое чувство. Но кто сказал, что симбиоз викторианского романа и Барбиленда – это плохая идея? Особенно когда хороший вкус и эстетическая симметрия – в числе ключевых добродетелей режиссера.

