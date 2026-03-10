Віра Брежнєва, Дурнєв і MONATIK: як пройшов сольний концерт Володимира Дантеса

Шоу без перебільшення вийшло масштабним. Світлове оформлення, яскрава сценографія, живе спілкування артиста з глядачами, солд-аут і аншлаг, а також несподівані зіркові дуети.

Так, у якийсь момент сцену з артистом розділили телеведучий Олексій Дурнєв і співак MONATIK.

Зіркову подію з Володимиром Дантесом розділили колеги артиста. Так, серед гостей вечора опинилися Віра Брежнєва, Олександр Педан із сім'єю, Гарік Корогодський, Michelle Andrade, Маша Кондратенко, Анатолій Анатоліч, Маша Єфросиніна із сином, Володимир Завадюк, Анна Неплях, Христина Соловій, Анастасія Половинкина.

Режисеркою великого шоу в Києві стала Світлана Рихлюк. За її сценарним задумом була вибудувана цілісна емоційна історія-подорож артиста крізь життєві етапи.

На сцені Володимир Дантес виконав свої популярні хіти і кілька нових синглів, зокрема "Просто кохаю", "Лайки", "Треба йти".

"Мені хотілося створити концерт, після якого у слухачів залишаться емоції та спогади", — розповів артист.

