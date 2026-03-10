Підтримайте нас RU
Віра Брежнєва, Дурнєв і MONATIK: як пройшов сольний концерт Володимира Дантеса

На столичному ВДНГ відбувся великий сольний концерт українського співака DANTES. Подія стала центром зосередження шанувальників артиста та численних медійних особистостей країни.

Лідія Новоселецька
Колумністка
Володимир Дантес дав концерт у Києві
Володимир Дантес порадував шанувальників своєю творчістю | Фото: Пресс-служба

Шоу без перебільшення вийшло масштабним. Світлове оформлення, яскрава сценографія, живе спілкування артиста з глядачами, солд-аут і аншлаг, а також несподівані зіркові дуети.

Так, у якийсь момент сцену з артистом розділили телеведучий Олексій Дурнєв і співак MONATIK.

Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
Олексій Дурнєв
Фото: Пресс-служба
Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
MONATIK

Зіркову подію з Володимиром Дантесом розділили колеги артиста. Так, серед гостей вечора опинилися Віра Брежнєва, Олександр Педан із сім'єю, Гарік Корогодський, Michelle Andrade, Маша Кондратенко, Анатолій Анатоліч, Маша Єфросиніна із сином, Володимир Завадюк, Анна Неплях, Христина Соловій, Анастасія Половинкина.

Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
Віра Брежнєва
Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
Олександр Педан із сім'єю
Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
Христина Соловій
Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
Маша Єфросиніна
Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
Гарік Корогодський
Концерт Дантеса в Києві — фоторепортаж
Іван Люленов

Режисеркою великого шоу в Києві стала Світлана Рихлюк. За її сценарним задумом була вибудувана цілісна емоційна історія-подорож артиста крізь життєві етапи.

Відео дня

На сцені Володимир Дантес виконав свої популярні хіти і кілька нових синглів, зокрема "Просто кохаю", "Лайки", "Треба йти".

"Мені хотілося створити концерт, після якого у слухачів залишаться емоції та спогади", — розповів артист.

