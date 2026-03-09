Фильм "Невеста!" 2026: дерзкий коктейль из амбиций, жанров и смыслов

Итак, Чикаго 1930-х годов — период Великой депрессии: время больших гангстеров и бессилия населения. Некая девушка Ида (Джесси Бакли), которая проводит время в компании криминальных боссов, развлекая их, внезапно попадает под влияние умершей писательницы Мэри Шелли.

Последняя в своем монологе сокрушается о том, что не сказала в романе "Невеста Франкенштейна" всего, что хотела, и теперь она готова это исправить. Ее дух действует на Иду фатально: в итоге девушка погибает, падая с лестницы.

Трейлер фильма "Невеста!" 2026

На фоне этого потерявший надежду на любовь, романтически обыгранный Франкенштейн (Кристиан Бейл) обращается к доктору Корнелии Эвфрониус (Аннет Беннинг), чтобы та помогла ему оживить для спутницу жизни сразу после смерти девушки. Недолго подумав, она соглашается.

Итак, мадам доктор и монстр Франкенштейн отправляются на кладбище выкапывать невесту и, как можно было догадаться, это та самая Ида, которую они очень быстро оживляют.

Все, кто смотрели ленту 1935 года "Невеста Франкенштейна", знают, что самой невесты в нем почти нет. Мэгги Джилленхол решила исправить это обстоятельство и восстановить баланс с учетом феминистических реалий. Ее "Невеста!" несет массу феминистических смыслов и бунтарского духа.

Правда, на этом дело не заканчивается. Фильм делает многочисленные отсылки к "Бонни и Клайду", второму "Джокеру", "Тайнам Лос-Анджелеса" и даже к "Танцующим под дождем".

Кристиан Бейл и Джесси Бакли в образах героев, бросивших вызов смерти Фото: Кадр из фильма

В картине Джилленхол также присутствуют два детектива, которые идут по следам монстров. Эти роли достались Пенелопе Крус и Питеру Сарсгаарду. Нельзя не отметить, что образ героини Крус выглядел очень эффектно. Даже жаль, что ее роль была небольшой.

С течением повествования картина все больше напоминает мюзикл, которого не могло существовать в эпоху популярности этого жанра. Насколько это хорошо для готической романтики — вопрос открытый, ведь мюзикл — слишком самостоятельный жанр, чтобы на его фоне жонглировать другими.

Словом, перед нами такой сложный коктейль из амбиций, жанров, характеров и смыслов, что взболтать все это и залить в 126 минут экранного времени — задача не из простых.

В целом, "Невеста!" — лента имени Джесси Бакли. Именно ей принадлежат все сцены бешеных перфомансов, и даже герой Кристиана Бейла выглядит второстепенным на ее фоне, хотя обычно ему не свойственно тушеваться, если сказать мягко.

Джесси Бакли сыграла главную роль в картине "Невеста!" Фото: Кадр из фильма

Картина может похвастаться суперзвездным кастом и не менее звездной командой продюсеров, сплошь оскаровских лауреатов. Иногда кажется, что лучшие эксперты Голливуда бросились в замес ленты со своими лучшими умениями, но иногда эти умения вступают в конфликт именно по причине своего равенства и чрезмерного совершенства.

А еще весь фильм беспокоил вопрос: как удалось главной героине восстать из могилы с такой грандиозной укладкой?

В общем, можно сказать с уверенностью: Мэгги Джилленхол замахнулась на очень амбициозный проект, которому пока сложно дать оценку и определение. А реальные результаты, как всегда, — за кассовыми сборами.

