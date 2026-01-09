У дусі "Емілі в Парижі": якою вийшла українська комедія "Випробувальний термін" 2026

Іншими словами, коли працюють професіонали, за те, що відбувається на екрані, можна не хвилюватися, а просто отримувати задоволення, яке, до речі, таки вдалося отримати.

Не зіпсувала враження від картини навіть велика кількість продуктплейсменту в кадрі: він мав навіть милий вигляд, майже як в "Емілі в Парижі" (хоча в цьому проекті теж трапляється перебір з рекламою).

До слова, дух і сюжет картини багато в чому ненароком робить відсилання до популярного серіалу. Але саме ненароком, а не копіює продукт зарубіжних колег.

Трейлер фільму "Випробувальний термін" 2026 року

Про що фільм "Випробувальний термін" 2026

Розпещена Поліна (Катерина Кузнєцова) — донька багатого батька, яка їздить на кабріолеті Porsche 911, ходить на шопінг і має дуже поверхневе уявлення про таку соціальну залученість, як робота, хоче знайти цю саму роботу.

Бажаючи зробити на зло батькові, героїня з гардеробом Емілі Купер вирішує влаштуватися менеджером у рекламне агентство. Виявляється, на це ж місце претендує Роман (Кирило Парастаєв), чиї життєві обставини куди менш вдалі. Він живе з мамою (Ірма Вітовська), племінницею і вдовою брата, яких йому потрібно підтримувати фінансово.

Ірма Вітовська — у ролі мами головного героя Фото: Кадр из фильма

Крім того, його покинула кохана Маша, вирішивши, що знайде собі когось багатшого і перспективнішого.

Загалом, дві душі, одна — розпещена і весела, інша — чесна і добра, зустрічаються у квадратних метрах офісних площ. Звісно, вони просто приречені на щось більше, ніж просто нудна співпраця чи навіть ненудне протистояння.

Фото: Кадр из фильма

Ангелом, якому належить з'єднати серця, виступає герой В'ячеслава Довженка — власник рекламного агентства.

Загалом, сценарій картини нехитрий, але реалізований він динамічно і якісно. Актори працюють злагоджено і завзято. Візуальна складова картини — теж на висоті: продуманий стиль кожного героя, зйомки в міських локаціях. Словом, український кінематограф підніс сюрприз своєму глядачеві у вигляді продукту високої якості з гарним настроєм.

