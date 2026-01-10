Мрійте правильно: яким вийшов новорічний фільм "7 бажань" із Ксенією Мішиною

Юрист і переконаний сім'янин Олександр (Артур Логай) прагне зробити кар'єру, заради чого старанно виконує навіть найбезглуздіші доручення боса. Незважаючи на старанність, його амбіції довгий час не отримують реалізації.

Глядачів повертають у дитинство Олександра, коли він під Новий рік пише список своїх дитячих бажань на тлі скандалу батьків. Звичайно ж, ці бажання не продумані й написані з точки сприйняття шестирічної дитини. Логікою, очікувано, вони не відрізняються.

Трейлер фільму "7 бажань"

Герой Логая одного разу побажав завжди їсти одні солодощі, жити в халабуді, отримати в подарунок собаку, працювати копом і, головне, — щоб батьки завжди були разом.

Відео дня

Яким же було його здивування, коли Святий Миколай раптово почав виконувати всі його бажання якраз за списком. Що з цього вийшло, глядачі зможуть оцінити самі.

Ключовим партнером по зйомках Логая виступила Ксенія Мішина. Їй дісталася роль самої себе — "холостячки" і медійної особи, а також, за сумісництвом, однокласниці Олександра. Тепер вона вважає, що Саша, чиє прізвище вона навіть не пам'ятала, — кохання всього її життя. Словом, ось що роблять дитячі бажання, перенесені в конфігурацію дорослого життя.

Кіно вийшло легким, завзятим, місцями смішним і симпатичним. Головною відмінною рисою картини можна назвати відірваність контексту від важких реалій актуального життя українців. Вся історія вибудувана в стандартній логіці новорічної теплої комедії: віра в диво і веселі пригоди героїв на шляху до абсолютного щастя.

Не варто очікувати від картини серйозних повісток і глибоких інсайдів — тут усе, як у казці: мило, по-доброму й обов'язково зі щасливим кінцем і гарним настроєм.

Головний висновок оповіді: ставтеся до бажань серйозно. Одного разу вони можуть здійснитися, коли ви зовсім цього не очікували. І не факт, що вони органічно впишуться в контекст вашого життя.

Нагадаємо, чому варто подивитися романтичну комедію "Випробувальний термін".

Також ми писали, наскільки вдалою вийшла екранізація чергового роману Коллін Гувер "Шкодуючи про тебе".