"28 років по тому: Храм кісток": якою вийшла нова частина знаменитої франшизи

Для не фанатів нагадаю: стрічка продовжує і розширює фільм "28 років по тому" 2002 року Денні Бойла ("Мільйонер із нетрів").

Оновлені частини франшизи "28 років по тому" і "28 років по тому: Храм кісток" знімали практично одночасно, саме тому другу картину віддали "на відкуп" іншій режисерці, яку, втім, не помітили в роботі над успішними проектами.

Картина ДаКости починається рівно з того, чим закінчився фільм Бойла: Спайк (Елфі Вільямс) натикається на банду Джиммі Крістала (Джек О'Коннелл), який створив секту своєї особистості й успішно маніпулював підлітками, які не бачили нормального життя до вірусу.

Відео дня

Спайк неминуче приєднується до цієї банди, загубившись у касті нових персонажів і втративши першість в оповіданні. А ось Джиммі, який явно робить відсилання до моторошнуватого британського телеведучого — Джиммі Севіла. Кому цікаво — поцікавтеся: Британія дізналася багато цікавого після смерті цього персонажа.

Можна стверджувати з упевненістю, що світле волосся сектанта Джиммі (як і його ім'я), спортивні костюми і підлітків-адептів Гарленд взяв саме з тієї тру-крайм історії, що викликала у Великій Британії не найлегший шок.

Чі-Льюїс Паррі в ролі Альфа-зараженого Самсона Фото: Кадр из фильма

Загалом, цей же Джиммі (який у сюжеті фільму) називає себе сером і лордом, пропагуючи безпричинне насильство.

Нам, звісно, пояснили, що Джиммі — просто жертва психологічних травм, отриманих ним ще дитиною. У попередній картині "28 років по тому" показали дитинство героя, який застав початок пандемії агресії та бачив на власні очі смерть батька-священика.

У підсумку себе він вважає якоюсь версією антихриста, носить на грудях перевернутий хрест і подумки розмовляє з батьком, який помер.

З іншого боку глядачеві представлений (ще в першій частині) приємний і душевний персонаж — доктор Ієн Келсон (Рейф Файнс). Він в оповіді представляє все хороше проти всього поганого і робить це Файнс традиційно для себе талановито. Емпатичний герой присипляє заражених дротиками з морфієм, а сам живе в будівлі з кісток і черепів, зібраних в окрузі.

Герої-підлітки виросли вже в кон'юнктурі "туманних часів" зомбі-апокаліпсису, вони не мають зв'язку із зовнішнім світом, і єдине, що вони вміють, — це вбивати з неймовірною жорстокістю.

Рейф Файнс в образі доктора Ієна Келсона Фото: Кадр из фильма

Дороги Келсона і Крістала неминуче перетинаються, що в підсумку визначає долю обох персонажів. Крістал бачить у докторі якусь версію наставника і втраченого в дитинстві батька, демонструючи йому свої травми. Келсон відкриває в Джиммі не деспота, а нещасну дитину, яка змушена була вибудувати захист, щоб вижити.

У картині багато хорошої музики і, що несподівано, хорошого гумору. Словом, розчарування не сталося. До перегляду!

