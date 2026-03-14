Платья, которые шокировали Голливуд: 5 образов на "Оскаре", которые обсуждал весь мир (фото)

Ежегодная церемония вручения премии "Оскар" — это не только главное событие в мире кино, но и один из самых важных модных вечеров года. 98-я церемония Academy Awards, которая состоится в воскресенье, 15 марта, уже сейчас считается самым ожидаемым событием сезона наград. Можно уверенно сказать: "Оскар-2026" обещает подарить много ярких и незабываемых модных моментов.

Накануне большого вечера Фокус решил вспомнить некоторые из самых противоречивых образов на красной дорожке в истории "Оскара". Именно те, которые годами вызывают дискуссии в мире моды. Некоторые из этих нарядов стали культовыми, другие — поводом для споров, мемов или даже возмущения. Но объединяет их одно: о них до сих пор говорят.

Самые обсуждаемые случаи на "Оскаре"

На протяжении десятилетий церемония "Оскар" подарила немало моментов, которые активно обсуждали и критики, и зрители. Например, знаменитое "лебединое платье" Бьорк в свое время разделило публику: одни считали его гениальным и смелым, другие — странным и даже абсурдным. Другой пример — Анджелина Джоли в 2012 году, когда ее поза на красной дорожке с демонстративно выставленной ногой стала вирусным интернет-мемом. Или же случай с Дженнифер Лоуренс, чье роскошное платье Dior стало причиной неловкого падения во время подъема на сцену.

Часто за такими модными решениями стоят интересные истории. Например, в 2019 году Билли Портер пришел на церемонию в платье, а не в традиционном мужском смокинге — и это было сознательное высказывание о свободе самовыражения. Иногда же на красной дорожке случаются моменты, которые напоминают, что даже мировые звезды остаются обычными людьми. Так произошло с Эммой Стоун в 2024 году, когда ее платье Louis Vuitton порвалось прямо во время получения награды.

Правда заключается в том, что мода — вещь очень субъективная. То, что один человек назовет лучшим образом вечера, другой может считать провалом. Но есть одно неоспоримое правило: если образ заставляет всех говорить — он уже стал частью истории.

Ниже — пять модных моментов из истории "Оскара", которые вызвали наибольший резонанс.

Шер, 1986

Королева театральности Шер безусловно стала главной звездой красной дорожки "Оскара" в 1986 году. Она появилась в смелом образе от своего давнего друга и дизайнера Боба Макки. Это было черное платье, расшитое блестками, которое открывало живот, а завершал образ огромный головной убор с перьями.

Образ напоминал костюм шоу-герл из Лас-Вегаса и моментально стал сенсацией. О нем говорили годами, а многие считали его одним из самых смелых нарядов в истории церемонии.

По словам самой Шер, такой выбор был своеобразным жестом протеста против Академии, которая не номинировала ее на премию за роль в фильме "Маска". Впоследствии певица признавалась, что иногда жалеет об этом выборе. В интервью British Vogue она говорила, что чувствовала себя немного неловко, когда вручала награду Дону Амичи в таком откровенном наряде. Тем не менее, именно этот образ навсегда закрепился в истории моды "Оскара".

Лиззи Гардинер, 1995

В 1995 году австралийская художница по костюмам Лиззи Гардинер, которая в тот вечер получила "Оскар" за лучшие костюмы, появилась на церемонии в платье собственного дизайна. Но ее образ был совсем не типичным для красной дорожки.

Ее платье было сделано из 254 золотых карточек American Express, которые были соединены между собой проволокой. Наряд выглядел футуристично и одновременно провокационно. Он сразу вызвал волну критики и обсуждений.

Позже Гардинер вспоминала, что ее образ действительно разозлил многих людей в тот вечер. Некоторые женщины, по ее словам, чувствовали, что она "перетянула на себя внимание" или отнеслась к событию недостаточно серьезно. Однако именно эта смелая идея сделала ее появление на "Оскаре" незабываемым.

Анджелина Джоли, 2012

Образ Анджелины Джоли на церемонии 2012 года стал одним из самых мемных моментов в современной истории "Оскара".

Актриса пришла в черном платье Atelier Versace с высоким разрезом на бедре. Но настоящим интернет-феноменом стала ее поза на красной дорожке: Джоли демонстративно выставляла вперед правую ногу, подчеркивая разрез платья.

Этот жест мгновенно стал вирусным. В соцсетях появился хэштег #AngiesRightLeg, а пользователи начали массово повторять знаменитую позу. Настолько, что в Twitter даже создали шуточный аккаунт "левой ноги" актрисы — мол, правая получила всю славу.

Билли Портер, 2019

В 2019 году актер и певец Билли Портер буквально украл все внимание на красной дорожке, появившись в роскошном бальном платье от дизайнера Christian Siriano.

Это был черный бархатный наряд, сочетающий классический мужской смокинг в верхней части и пышную юбку. Образ стал символом разрушения гендерных стереотипов в моде.

Портер объяснял, что всегда мечтал надеть бальное платье, но не знал, когда именно это сделать. Он также подчеркивал, что его образ — это напоминание о важности уважения к самовыражению других людей, даже если их выбор кому-то кажется необычным.

Рианна, 2023.

Когда Рианна появилась на "Оскаре" в 2023 году, интернет буквально взорвался обсуждениями ее образа. Певица пришла на церемонию в прозрачном облегающем фигуру платье Alaïa с кожаными деталями.

Особое внимание привлек тот факт, что Рианна была беременной — и ее образ фактически переопределил понятие модного стиля для будущих мам. Наряд выглядел смело, элегантно и чрезвычайно современно.

Многие модные критики отмечали, что этот образ показал: стиль во время беременности может быть не только комфортным, но и невероятно эффектным.

Эти моменты доказывают: красная дорожка "Оскара" — это больше, чем просто демонстрация красивых платьев. Это место, где мода превращается в форму самовыражения, заявление или даже культурный феномен. И хотя мнения о таких образах часто разделяются, именно они делают историю моды на "Оскаре" настолько интересной.

