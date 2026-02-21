Рекорд "Оскара": 10 фильмов с лучшим оригинальным сценарием

Желанную статуэтку за лучший оригинальный сценарий получают новые фильмы. Никаких адаптаций или римейков — только авторское кино. Именно в таких категориях побеждают самые смелые, актуальные и ожидаемые картины.

В последние годы лауреатами премии "Оскар" за лучший оригинальный сценарий становились фильмы, где раскрываются важные для многих темы — любви, боли и поиска себя.

"От остросюжетных сатир до камерных психологических драм — эти фильмы доказывают, что сильная история способна не только захватить внимание зрителя, но и подарить новый опыт", — рассказывает кинообозреватель Андрей Пушкаш, который подготовил для Фокуса подборку фильмов за последние 10 лет, награжденных "Оскаром" за лучший оригинальный сценарий.

"В центре внимания" (2015)

реж. Том МакКарти

В этом фильмов, основанном на реальных событиях, рассказывается о команде журналистов, ведущих расследование для газеты The Boston Globe относительно сексуальных преступлений католических священников в Бостоне.

Перед нами пример того, как сильный сценарий может превратить журналистское расследование в мощную драму без лишней эмоциональности. Картину отметили за внимательное воспроизведение реальных событий, честную подачу, сильную драматургию и ценность для общества. Лента также получила главную награду и стала лучшим фильмом 2015 года.

"Манчестер у моря" (2016)

реж. Кеннет Лонерган

Болезненная психологическая драма о потере, вине и невозможности двигаться дальше. В центре сюжета — Ли Чендлер, бостонский разнорабочий. После смерти родного брата он возвращается в родной город — Манчестер. Там главный герой фильма узнает, что должен стать опекуном для своего племянника-подростка.

Постепенно благодаря флешбекам зритель видит личную трагедию Ли, которая полностью сломала ему жизнь. Исполнитель главной роли, Кейси Аффлек, получил "Оскар" за главную мужскую роль.

Критики отметили сценарий за честность, где нет легких решений. Иногда боль не исчезает — это суровая правда жизни.

"Ловушка" (2017)

реж. Джодран Пил

Напряженный триллер Джорана Пила, едва ли не единственный фильм в этом жанре, отмеченный киноакадемией. Молодой фотограф Крис едет знакомиться с родителями своей девушки Роуз. Сначала все выглядит как обычный визит в богатую белую семью, но постепенно мужчина замечает странное и тревожное поведение хозяев и их знакомых.

Сценарий соединил в себе социальную сатиру о скрытом расизме, психологический хоррор, напряженный триллер и даже черный юмор. "Ловушка" держит в напряжении до последнего кадра и стал одним из важнейших хорроров XXI века.

Джордан Пил закрепил за собой репутацию новатора с авторским подходом к собственным фильмам и стал первым афроамериканцем, который победил в этой категории.

"Зеленая книга" (2018)

реж. Питер Фаррелли

Лента основана на реальных событиях. Темнокожий пианист Дона Ширли в 60-х годах едет в турне на юг США, где царит расизм. Его водителем становится Тони — типичный белый американец, который пытается найти работу. Сначала между героями возникает напряжение из-за разницы в плане культуры, образования и темперамента. Однако со временем они становятся друзьями.

Тони осознает масштабы расовой несправедливости, а Ширли открывается как человек, который не до конца принят ни белым, ни черным обществом.

Название фильма взяли из реально справочника "The Negro Motorist Green Book", который помогал афроамериканцам находить безопасные места для проживания и питания во время путешествий в период жесткого расизма. Фильм получил главную награду, став лучшим в 2018 году.

"Паразиты" (2019)

реж. Пон Джун Хо

Фильм в свое время стал сенсацией и вынес корейский кинематограф на мировой рынок. Сатирический триллер рассказывает историю бедной семьи Кимов, живущих в подвале и зарабатывающих путем временных подработок.

Хитрым образом семейка устраивается на работу в богатую семью Паков. Режиссер сфокусировался на важных темах социальных притеснений и классового неравенства.

Впоследствии история перерастает в напряженный триллер с неожиданными и трагическими поворотами. "Паразиты" стали культурным феноменом и получили "Оскар" как "Лучший фильм 2019 года"

"Перспективная девушка" (2020)

реж. Эмиральд Феннел

Дебют британского режиссера, сценариста и актрисы Эмиральд Феннел. Кстати, резонансный "Грозовой перевал", который мы рекомендовали в премьерах февраля — это также ее фильм.

В центре сюжета — Кэсси, бывшая студентка медицинского факультета, чья карьера закончилась из-за событий связанных с ее подругой. Девушка проводит вечера в пабе, где притворяется пьяной, чтобы проверить, воспользуются ли мужчины ее "беззащитностью".

Фильм стал "прорывом" для режиссера благодаря смелым историям и четкому авторскому видению. "Перспективная девушка" поразит вас своей иронией и шокирующей кульминацией.

"Белфаст" (2021)

реж. Кеннет Брана

Полубиографическая лента Кеннета Браны, основанная на его детских воспоминаниях о жизни в Северной Ирландии в конце 1960-х. События происходят на фоне начала конфликта, известного как "Смута".

История подана от имени девятилетнего мальчика Бадди, который живет в рабочем протестантском квартале. Он ходит в школу, любит кинотеатры и свою семью, потом — впервые влюбляется. Бадди замечает, как на его улице постепенно появляются баррикады и протесты, которые заканчиваются насилием. Родители мальчика оказываются перед сложным выбором: остаться в родном городе или эмигрировать ради безопасности детей.

Замечательное решение — сделать ленту черно-белой. Это усилило ощущение ностальгии. "Белфаст" получился очень камерным, теплым и личным, за что и получил заслуженную награду.

"Все всегда и одновременно" (2022)

реж. Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт

Научно-фантастическая трагикомедия от студии А24 стала сенсацией в 2022-м, соединив авторское кино, абсурдный юмор и глубокую семейную драму.

Фильм показывает историю владелицы местной прачечной, которая переживает кризис в бизнесе, отношениях с дочерью и браке. На встрече с налоговым инспектором женщина узнает, что существуют множество параллельных реальностей, в которых она прожила разные жизни.

Героиня использует навыки своих альтернативных версий, чтобы спасти мультивселенную — и одновременно наладить отношения с дочерью. Несмотря на хаотичную подачу и абсурд, фильм сосредотачивает внимание на сильном семейном конфликте, именно такое сочетание было новаторским и очень понравилось киноакадемии.

"Все всегда и одновременно" стал триумфатором премии "Оскар" и получил аж 7 наград, в том числе как "Лучший фильм 2022 года".

"Анатомия падения" (2023)

реж. Жюстин Трие

Французская драма о суде над женщиной, которую обвиняют в убийстве собственного мужа, стала самой громкой европейской премьерой и достойным конкурентом на "Оскар".

По сюжету, женщину обвиняют в странной смерти ее мужа, и единственный свидетель этой ситуации — их сын. В ходе судебного процесса зритель узнает, что их семейная жизнь полна напряжения и конкуренции.

Академия отметила сценарий ленты за интеллектуальную подачу, напряженные судебные диалоги и отсутствие однозначных ответов. Картина исследует сам механизм формирования правды, что очень интересно, хоть и сложно для понимания. "Анатомия падения" очень нишевый фильм, но для ценителей — это настоящая находка.

"Анора" (2024)

реж. Шон Бейкер

В прошлом году этот фильм наделал много шума, в частности среди украинцев. Это американская драма о молодой проститутке, которая знакомится с сыном российского олигарха. Впоследствии у них завязывается роман, и они решают пожениться. Однако влиятельная семья жениха не хочет принимать этот союз, поэтому пытается всеми способами его разрушить.

Если не принимать во внимание то, что половина актерского состава — русские, сценарий на самом деле поднимает важные темы эксплуатации женского тела, иллюзий "американской мечты" и классового неравенства.

Фильм собрал много наград, в том числе "Оскар" в номинации "Лучший фильм 2024 года".

