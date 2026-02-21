Рекорд "Оскара": 10 фільмів з найкращим оригінальним сценарієм

Бажану статуетку за найкращий оригінальний сценарій отримують нові фільми. Жодних адаптацій чи рімейків — лише авторське кіно. Саме у таких категоріях перемагають найсміливіші, найактуальніші та найочікуваніші картини.

Упродовж останніх років лауреатами премії "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій ставали фільми, де розкриваються важливі для багатьох теми — кохання, болю та пошуку себе.

"Від гостросюжетних сатир до камерних психологічних драм — ці фільми доводять, що сильна історія здатна не лише захопити увагу глядача, а й подарувати новий досвід", — розповідає кінооглядач Андрій Пушкаш, який підготував для Фокусу добірку фільмів за останні 10 років, нагороджених "Оскаром" за найкращий оригінальний сценарій.

"У центрі уваги" (2015)

реж. Том МакКарті

У цьому фільмів, заснованому на реальних подіях, розповідається про команду журналістів, що ведуть розслідування для газети The Boston Globe щодо сексуальних злочинів католицьких священників у Бостоні.

Перед нами приклад того, як сильний сценарій може перетворити журналістське розслідування у потужну драму без зайвої емоційності. Картину відзначили за уважне відтворення реальних подій, чесну подачу, сильну драматургію та цінність для суспільства. Стрічка також отримала головну нагороду й стала найкращим фільмом 2015 року.

"Манчестер біля моря" (2016)

реж. Кеннет Лонерган

Болюча психологічна драма про втрату, провину та неможливість рухатися далі. У центрі сюжету — Лі Чендлер, бостонський різноробочий. Після смерті рідного брата він повертається до рідного міста — Манчестера. Там головний герой фільму дізнається, що має стати опікуном для свого племінника-підлітка.

Поступово завдяки флешбекам глядач бачить особисту трагедію Лі, яка повністю зламала йому життя. Виконавець головної ролі, Кейсі Аффлек, отримав "Оскар" за головну чоловічу роль.

Критики відзначили сценарій за чесність, де немає легких рішень. Іноді біль не зникає — це сувора правда життя.

"Пастка" (2017)

реж. Джодран Піл

Напружений трилер Джорана Піла, чи не єдиний фільм у цьому жанрі, відзначений кіноакадемією. Молодий фотограф Кріс їде знайомитися з батьками своєї дівчини Роуз. Спочатку все виглядає як звичайний візит до заможної білої родини, але поступово чоловік помічає дивну та тривожну поведінку господарів та їхніх знайомих.

Сценарій поєднав у собі соціальну сатиру про прихований расизм, психологічний горор, напружений трилер та навіть чорний гумор. "Пастка" тримає у напрузі до останнього кадру та став одним з найважливіших горорів ХХІ ст.

Джордан Піл закріпив за собою репутацію новатора з авторським підходом до власних фільмів та став першим афроамериканцем, який переміг у цій категорії.

"Зелена книга" (2018)

реж. Пітер Фарреллі

Стрічка заснована на реальних подіях. Темношкірий піаніст Дона Ширлі у 60-х роках їде в турне на південь США, де панує расизм. Його водієм стає Тоні — типовий білий американець, який намагається знайти роботу. Спершу між героями виникає напруга через різницю в плані культури, освіти й темпераменту. Проте з часом вони стають друзями.

Тоні усвідомлює масштаби расової несправедливості, а Ширлі відкривається як людина, яка не до кінця прийнята ані білим, ані чорним суспільством.

Назву фільму взяли з реально довідника "The Negro Motorist Green Book", який допомагав афроамериканцям знаходити безпечні місця для проживання й харчування під час подорожей у період жорсткого расизму. Фільм отримав головну нагороду, ставши найкращим у 2018 році.

"Паразити" (2019)

реж. Пон Джун Хо

Фільм свого часу став сенсацією та виніс корейський кінематограф на світовий ринок. Сатиричний трилер розповідає історію бідної родини Кімів, що живуть у підвалі та заробляють шляхом тимчасових підробіток.

Хитрим чином сімейка влаштовується на роботу до заможної родини Паків. Режисер сфокусувався на важливих темах соціальних утисків та класової нерівності.

Згодом історія переростає у напружений трилер з неочікуваними та трагічними поворотами. "Паразити" стали культурним феноменом та отримали "Оскар" як "Найкращий фільм 2019 року"

"Перспективна дівчина" (2020)

реж. Еміральд Феннел

Дебют британської режисерки, сценаристки та акторки Еміральд Феннел. До речі, резонансний "Буремний перевал", який ми рекомендували в прем’єрах лютого — це також її фільм.

У центрі сюжету — Кессі, колишня студентка медичного факультету, чия кар’єра закінчилася через події пов’язані з її подругою. Дівчина проводить вечори у пабі, де вдає п’яну, щоб перевірити, чи скористаються чоловіки її "беззахисністю".

Фільм став "проривом" для режисерки завдяки сміливим історіям та чіткому авторському баченню. "Перспективна дівчина" вразить вас своєю іронією та шокуючою кульмінацією.

"Белфаст" (2021)

реж. Кеннет Брана

Напівбіографічна стрічка Кенета Брани, заснована на його дитячих спогадах про життя в Північній Ірландії наприкінці 1960-х. Події відбуваються на тлі початку конфлікту, відомого як "Смута".

Історію подано від імені дев’ятирічного хлопчика Бадді, котрий живе в робітничому протестантському кварталі. Він ходить до школи, любить кінотеатри та свою сім’ю, згодом — вперше закохується. Бадді помічає, як на його вулиці поступово з’являються барикади й протести, що закінчуються насильством. Батьки хлопчика постають перед складним вибором: залишитися у рідному місті чи емігрувати заради безпеки дітей.

Чудове рішення — зробити стрічку чорно-білою. Це підсилило відчуття ностальгії. "Белфаст" вийшов дуже камерним, теплим та особистим, за що і отримав заслужену нагороду.

"Все завжди і водночас" (2022)

реж. Деніел Кван та Деніел Шайнерт

Науково-фантастична трагікомедія від студії А24 стала сенсацією у 2022-му, поєднавши авторське кіно, абсурдний гумор та глибоку сімейну драму.

Фільм показує історію власниці місцевої пральні, яка переживає кризу у бізнесі, стосунках з донькою та шлюбі. На зустрічі з податковим інспектором жінка дізнається, що існують безліч паралельних реальностей, у яких вона прожила різні життя.

Героїня використовує навички своїх альтернативних версій, щоб урятувати мультивсесвіт — і водночас налагодити стосунки з донькою. Попри хаотичну подачу та абсурді, фільм зосереджує увагу на сильному родинному конфлікті, саме таке поєднання було новаторським та дуже сподобалось кіноакадемії.

"Все завжди і водночас" став тріумфатором премії "Оскар" та отримав аж 7 нагород, в тому числі як "Найкращий фільм 2022 року".

"Анатомія падіння" (2023)

реж. Жустін Тріє

Французька драма про суд над жінкою, яку звинувачують у вбивстві власного чоловіка, стала найгучнішою європейською прем’єрою й гідним конкурентом на "Оскар".

За сюжетом, жінку звинувачують у дивній смерті її чоловіка, і єдиний свідок цієї ситуації — їхній син. У ході судового процесу глядач дізнається, що їхнє сімейне життя сповнене напруги та конкуренції.

Академія відзначила сценарій стрічки за інтелектуальну подачу, напружені судові діалоги та відсутність однозначних відповідей. Картина досліджує сам механізм формування правди, що дуже цікаво, хоч і складно для розуміння. "Анатомія падіння" дуже нішевий фільм, але для поціновувачів — це справжня знахідка.

"Анора" (2024)

реж. Шон Бейкер

Минулого року цей фільм наробив багато шуму, зокрема серед українців. Це американська драма про молоду повію, яка знайомиться з сином російського олігарха. Згодом у них зав’язується роман, і вони вирішують одружитися. Проте впливова родина нареченого не хоче приймати цей союз, тож намагається всіма способами його зруйнувати.

Якщо не брати до уваги те, що половина акторського складу — росіяни, сценарій насправді піднімає важливі теми експлуатації жіночого тіла, ілюзій "американської мрії" та класової нерівності.

Фільм зібрав багато відзнак, зокрема "Оскар" у номінації "Найкращий фільм 2024 року".

