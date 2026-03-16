На церемонії вручення "Оскара" нагороду отримав фільм про воєнну пропаганду у Росії

На 98-й церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії "Оскар" нагороду вручили фільму "Містер Ніхто проти Путіна", який розповідає про воєнну пропаганду у Росії.

Кінострічка здобула перемогу у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". Про це повідомили на офіційній сторінці "Оскара-2026" у мережі X.

"Один чоловік. Одна камера. Один проти супердержави. Вітаємо фільм "Містер Ніхто проти Путіна" — цьогорічного переможця в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"!", — написали у дописі.

Натомість до списку номінантів на "Оскар-2026" навіть не потрапив документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Стрічка розповідає про війну в Україні та подвиг, який щоденно здійснюють українські військові на полі бою.

Відео дня

Про що фільм "Містер Ніхто проти Путіна", який отримав "Оскар"

"Містер Ніхто проти Путіна" — датсько-чеська робота режисера Девіда Боренштейна. В основу стрічки лягли відеофайли педагога Павла Таланкіна з міста Карабаш, що у Челябінській області РФ.

Таланкін у фільмі виступає педагогом-організатором однієї зі шкіл у місті Карабаш. Події, що демонструє стрічка, розгортаються вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Таланкін фільмував різноманітні шкільні заходи, демонструючи рівень воєнної пропаганди у РФ.

У 2024 році Таланкін втік з РФ, після чого спільно з американським режисером Боренштейном змонтував матеріал.

Ця робота вже здобула у лютому 2026 року престижну відзнаку Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA за найкращий документальний фільм, викликавши обурення у мережі. Користувачі писали, що стрічка та BAFTA "намагаються відбілити" росіян.

Нагадаємо, Фокус публікував список переможців, які здобули нагороду "Оскар-2026".

Також Фокус розповідав про сукні, які сколихнули Голлівуд: 5 образів на "Оскарі", що обговорював увесь світ.