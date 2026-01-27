Фільм "2000 метрів до Андріївки" номіновано на кінопремію BAFTA-2026: що відомо (відео)

Фільм українського оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до шорт-ліста списку кінопремії Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) в категорії "Найкращий документальний фільм".

Про це стало відомо 27 січня. А сама церемонія нагородження пройде 22 лютого в Лондоні.

"2000 метрів до Андріївки" номінували на BAFTA

Окрім української стрічки, до короткого списку "британського Оскара" потрапили:

"Апокаліпсиси у тропіках", Петра Коста;

"Приховування", Лора Пойтрас та Марк Обенгаус;

"Містер Ніхто проти Путіна", Павло Таланкін і Девід Боренштейн;

"Ідеальна сусідка", Гіта Гандбгір.

У 2024 році в категорії "Документальне кіно" перемогла стрічка Чернова "20 днів у Маріуполі", яка згодом забрала і сам "Оскар".

А у 2025 році нагороду в номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" отримав короткометражний фільм "Камінь, папір, ножиці", у якому головну роль зіграв Олександр Рудинський, який присвятив цю нагороду своєму другу та актору Євгену Світличному, який загинув на війні у 2023 році.

Трейлер "2000 метрів до Андріївки"

"2000 метрів до Андріївки": про що фільм

Це друга повнометражна стрічка лауреата премій "Оскар", Пулітцерівської премії, Гільдії режисерів та Гільдії продюсерів Америки, а також BAFTA, журналіста Associated Press Мстислава Чернова про війну РФ проти України.

Фільм розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом українськими бійцями. Їм потрібно було пройти дві тисячі метрів до населеного пункту, окупованого росіянами. Чернов і фотограф Associated Press Олександр Бабенко були поруч з воїнами, фільмуючи історичні моменти.

Кішка, яка "знялася" у фільмі Фото: Arthouse Traffic

