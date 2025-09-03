Почесна гостя: врятована на Донеччині кішка побувала на спецпоказі фільму Мстислава Чернова (фото)

На спеціальний показ фільму "2000 метрів до Андріївки" у Львові завітала кішка, яку й назвали на честь звільненого у 2023 році села на Донеччині.

Кішка Андріївка відвідала спецпоказ разом з режисером Мстиславом Черновим та оператором Алексом Бабенком, повідомляє дистриб’ютор фільму Arthouse Traffic.

Кішка Андріївка на спецпоказі у Львові Фото: Arthouse Traffic

Можна сказати, що кішка є одною з героїнь фільму. Вона була єдиною живою істотою у селі Андріївка на момент його звільнення восени 2023 року. Тварину забрали з Андріївки просто в військовому рюкзаку. На фінальних кадрах чути, як вона нявчить, а бійці ЗСУ жартома вмовляють її "потерпіти ще трохи".

Врешті-решт кішка знайшла свою родину на Львівщині. «Кішка живе в любові й достатку та ходить в кіно", – йдеться у дописі на сторінці Arthouse Traffic у Facebook.

Нагадаємо, що фільм "2000 метрів до Андріївки" зібрав рекордну кількість глядачів лише за перші вихідні у прокаті. Документальна стрічка Мстислава Чернова увійшла до п’ятірки фільмів, що показали найкращі касові збори під час прокатного вікенду. Фільм розповідає про події 2023 року, коли бійці ЗСУ отримують завдання звільнити село Андріївка у Донецькій області.

Також Фокус повідомляв, що фільм Мстислава Чернова представить Україну на "Оскарі-2026". Таке рішення ухвалив український Оскарівський комітет – і пояснив, що "цей фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя".