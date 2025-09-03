Почетная гостья: спасенная в Донецкой области кошка побывала на спецпоказе фильма Мстислава Чернова (фото)

На специальный показ фильма "2000 метров до Андреевки" во Львове пришла кошка, которую и назвали в честь освобожденного в 2023 году села в Донецкой области.

Related video

Кошка Андреевка посетила спецпоказ вместе с режиссером Мстиславом Черновым и оператором Алексом Бабенко, сообщает дистрибьютор фильма Arthouse Traffic.

Кошка Андреевка на спецпоказе во Львове Фото: Arthouse Traffic

Можно сказать, что кошка является одной из героинь фильма. Она была единственным живым существом в селе Андреевка на момент его освобождения осенью 2023 года. Животное забрали из Андреевки прямо в военном рюкзаке. На финальных кадрах слышно, как кошка мяукает, а бойцы ВСУ шутливо уговаривают ее "потерпеть еще немного".

В конце концов кошка нашла свою семью на Львовщине. "Кошка живет в любви и достатке и ходит в кино", — говорится в публикации на странице Arthouse Traffic в Facebook.

Напомним, что фильм "2000 метров до Андреевки" собрал рекордное количество зрителей только за первые выходные в прокате. Документальная лента Мстислава Чернова вошла в пятерку фильмов, показавших лучшие кассовые сборы во время прокатного уикенда. Фильм рассказывает о событиях 2023 года, когда бойцы ВСУ получают задание освободить село Андреевка в Донецкой области.

Также Фокус сообщал, что фильм Мстислава Чернова представит Украину на "Оскаре-2026". Такое решение принял украинский Оскаровский комитет — и объяснил, что "этот фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь".