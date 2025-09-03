"Документальный блокбастер": фильм "2000 метров до Андреевки" за выходные собрал рекордное количество зрителей

Документальную ленту Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" только за первые выходные в прокате посмотрели более 10 тысяч человек.

Бокс-офис уже составляет почти 2 миллиона гривен, и это лучший результат для документального кино в этом году, пишет Forbes Ukraine со ссылкой на информацию дистрибьютора фильма "Артхаус Трафик".

Документальная лента об украинских военных вошла в пятерку фильмов, показавших лучшие кассовые сборы во время прокатного уикенда.

"Мы очень счастливы, что лента поставила рекорд среди документальных лент по количеству зрителей на первом уикенде этого года, заняла второе место среди стартов недели и попала в пятерку по кассовым сборам выходных, оказавшись рядом с голливудскими хитами. Это сделало "2000 метров до Андреевки" документальным блокбастером", — приводит издание слова генерального директора "Артхаус Трафик" Дениса Иванова.

Фильм Мстислава Чернова вышел в прокат 28 августа, его можно будет посмотреть и на ближайших выходных. Лента рассказывает о событиях 2023 года, когда бойцы ВСУ получают задание освободить село Андреевка в Донецкой области. Населенный пункт является стратегически важным, но добраться до села можно только через узкий коридор в лесу, где обосновались укрепления российских оккупантов, а вся территория вокруг заминирована.

Напомним, что фильм Мстислава Чернова представит Украину на "Оскаре-2026". Такое решение принял украинский Оскаровский комитет. Там объяснили, что "этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь".

Также заметим, что украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила "Оскар" в 2024 году. Ее режиссером тоже был Мстислав Чернов. На церемонии вручения наград он сказал, что хотел бы иметь возможность обменять свою премию на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину.