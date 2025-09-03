"Документальний блокбастер": фільм "2000 метрів до Андріївки" за вихідні зібрав рекордну кількість глядачів

Документальну стрічку Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" лише за перші вихідні у прокаті подивилися понад 10 тисяч людей.

Related video

Бокс-офіс вже становить майже 2 мільйони гривень, і це найкращий результат для документального кіно цього року, пише Forbes Ukraine з посиланням на інформацію дистриб’ютора фільму "Артхаус Трафік".

Документальна стрічка про українських військових увійшла до п’ятірки фільмів, що показали найкращі касові збори під час прокатного вікенду.

"Ми дуже щасливі, що стрічка поставила рекорд серед документальних стрічок за кількістю глядачів на першому вікенді цього року, посіла друге місце серед стартів тижня і потрапила до пʼятірки за касовими зборами вихідних, опинившись поруч із голлівудськими хітами. Це зробило "2000 метрів до Андріївки" документальним блокбастером", – наводить видання слова генерального директора "Артхаус Трафік" Дениса Іванова.

Фільм Мстислава Чернова вийшов у прокат 28 серпня, його можна буде подивитися і на прийдешніх вихідних. Стрічка розповідає про події 2023 року, коли бійців ЗСУ отримують завдання звільнити село Андріївка на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим, але дістатися села можна лише через вузький коридор у лісі, де облаштувалися укріплення російських окупантів, а вся територія навколо є замінованою.

Нагадаємо, що фільм Мстислава Чернова представить Україну на "Оскарі-2026". Таке рішення ухвалив український Оскарівський комітет. Там пояснили, що "цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя".

Також зауважимо, що українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар" у 2024 році. Її режисером так само був Мстислав Чернов. На церемонії вручення нагород він сказав, що хотів би мати змогу обміняти свою премію на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну.