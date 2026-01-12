Названі лауреати премії "Золотий глобус-2026" — повний список переможців (відео)
У ніч на 12 січня в Беверлі-Гіллз відбулася 83-тя церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус" — однієї з найвпливовіших нагород у галузі, яку вручають з 1944 року.
Найбільше номінацій цього року отримала стрічка Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою", а серед серіалів лідером став "Білий лотос". Фокус розповідає, хто та які перемоги здобув цієї ночі.
Переможці "Золотого глобуса-2026"
Нагороду за найкращий драматичний фільм отримала стрічка "Гамнет" Хлої Чжао. Найкращим фільмом у жанрі мюзикл або комедія визнано чорну комедію-трилер Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою". А перемогу як "Найкращий анімаційний фільм" отримала "Кейпоп-мисливиці на демонів" від Sony Pictures Animation. Тим часом звання найкращого зарубіжного фільму отримала бразильська стрічка Клебера Мендонси Фільо "Таємний агент".
Інші перемоги
- Найкращі актор та акторка в драматичному фільмі — Вагнер Моура ("Таємний агент") та Джессі Баклі ("Гамнет").
- Найкращі актор та акторка в комедії або мюзиклі — Тімоті Шаламе ("Марті Супрім") та Роуз Берн ("Я не залізна").
- Найкращі актор та акторка другого плану — Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою") та Стеллан Скарсгард ("Сентиментальна цінність").
- Найкращий режисер — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою").
- Найкращий сценарій — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою").
- Найкраща саундтрек — Людвіг Йоранссон ("Грішники").
- Найкраща пісня — Golden ("Кейпоп-мисливці на демонів").
- Кінематографічне та касове досягнення року — "Грішники".
- Найкращий драматичний серіал — "Пітт".
- Найкращі актор та акторка в драматичному серіалі — Ноа Уайлі ("Пітт") та Ріа Сігорн ("Єдина").
- Найкращий комедійний серіал — "Кіностудія".
- Найкращі актор та акторка в комедійному серіалі — Сет Роген ("Кіностудія") та Джин Смарт ("Хитрощі").
- Найкращий телефільм або мінісеріал — "Юнацтво".
- Найкращі актор та акторка в телефільмі або мінісеріалі — Стівен Грем ("Юнацтво") та Мішель Вільямс ("Померти заради сексу").
- Найкращі актор та акторка другого плану у серіалі, мінісеріалі або телефільмі — Оуен Купер ("Юнацтво") та Ерін Доерті ("Юнацтво").
- Найкращий стендап-спецвипуск — Рікі Джервейс ("Смертність").
- Найкращий подкаст — Good Hang with Amy Poehler.
