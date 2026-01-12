Названі лауреати премії "Золотий глобус-2026" — повний список переможців (відео)

У ніч на 12 січня в Беверлі-Гіллз відбулася 83-тя церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус" — однієї з найвпливовіших нагород у галузі, яку вручають з 1944 року.

Найбільше номінацій цього року отримала стрічка Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою", а серед серіалів лідером став "Білий лотос". Фокус розповідає, хто та які перемоги здобув цієї ночі.

Переможці "Золотого глобуса-2026"

Нагороду за найкращий драматичний фільм отримала стрічка "Гамнет" Хлої Чжао. Найкращим фільмом у жанрі мюзикл або комедія визнано чорну комедію-трилер Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою". А перемогу як "Найкращий анімаційний фільм" отримала "Кейпоп-мисливиці на демонів" від Sony Pictures Animation. Тим часом звання найкращого зарубіжного фільму отримала бразильська стрічка Клебера Мендонси Фільо "Таємний агент".

Відео дня

Трейлер фільму "Одна битва за іншою"

Інші перемоги

Найкращі актор та акторка в драматичному фільмі — Вагнер Моура ("Таємний агент") та Джессі Баклі ("Гамнет").

Найкращі актор та акторка в комедії або мюзиклі — Тімоті Шаламе ("Марті Супрім") та Роуз Берн ("Я не залізна").

Найкращі актор та акторка другого плану — Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою") та Стеллан Скарсгард ("Сентиментальна цінність").

Найкращий режисер — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою").

Найкращий сценарій — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою").

Найкраща саундтрек — Людвіг Йоранссон ("Грішники").

Найкраща пісня — Golden ("Кейпоп-мисливці на демонів").

Кінематографічне та касове досягнення року — "Грішники".

Найкращий драматичний серіал — "Пітт".

Найкращі актор та акторка в драматичному серіалі — Ноа Уайлі ("Пітт") та Ріа Сігорн ("Єдина").

Найкращий комедійний серіал — "Кіностудія".

Найкращі актор та акторка в комедійному серіалі — Сет Роген ("Кіностудія") та Джин Смарт ("Хитрощі").

Найкращий телефільм або мінісеріал — "Юнацтво".

Найкращі актор та акторка в телефільмі або мінісеріалі — Стівен Грем ("Юнацтво") та Мішель Вільямс ("Померти заради сексу").

Найкращі актор та акторка другого плану у серіалі, мінісеріалі або телефільмі — Оуен Купер ("Юнацтво") та Ерін Доерті ("Юнацтво").

Трейлер серіалу "Юнацтво"

Найкращий стендап-спецвипуск — Рікі Джервейс ("Смертність").

Найкращий подкаст — Good Hang with Amy Poehler.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Запрошеним зіркам "Золотого глобусу" зазвичай дарують дорогі та вишукані подарунки — на кшталт подорожі до Фінляндії, де вони можуть поспостерігати за Північним сяйвом.

Селебріті тижнями обирають ексклюзивні вбрання, які потім фотографуватимуть десятки фотографів. Але куди потім діваються всі ці сукні.

Нагадаємо, Фокус писав про найкращі вбрання 82-ї церемонії "Золотий глобус", яку називають репетицією "Оскара".