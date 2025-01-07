Простирадла, костюми та Північне сяйво: що дарують зіркам на церемонії "Золотий глобус"

Утім, тільки обраним дістаються найцінніші подарунки — на кшталт подорожі на віллу в Карибському морі.

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У США вручили нагороди "Золотий глобус". Але призи виявилися не найціннішим придбанням. Адже запрошеним зіркам зазвичай дарують дорогі та вишукані подарунки. Але тільки дуже особливі зірки отримують подарунки на кшталт подорожі до Фінляндії, де вони можуть поспостерігати за Північним сяйвом. Про це пише Daily Mail.

Церемонія вручення премії "Золотий глобус" вшановує видатних діячів кіно- і телеіндустрії, а найвідоміші актори повертаються додому з престижною нагородою. Так, цього року довгоочікувану і першу для себе премію отримала Демі Мур за роль у фільмі "Субстанція".

Демі Мур на церемонії "Золотий глобус" Фото: Getty

Однак не лише "Золотий глобус" дістанеться обраним, але кожен присутній на церемонії отримає неймовірні подарунки.

Цього року загальна сума подарунків перевищила приголомшливу суму в 1 мільйон доларів, що вдвічі перевищує суму, виділену на презенти на торішній церемонії.

Цифра є загальною вартістю всіх доступних предметів, проте не кожен гість іде з усіма предметами, а деякі з них пропонуються тільки одному одержувачу.

Сама церемонія була дуже вишуканою: гостей пригощали ексклюзивним меню від Nobu вартістю 200 доларів на особу і насолоджувалися келихами шампанського Moet. Подавали, серед іншого, рол "Золотий глобус" з морських водоростей, рису, кунжуту і королівського краба, покритий пластівцями 24-каратного золота та ікрою.

Після церемонії, яка відбулася в неділю 5 січня, знаменитості пішли зі спеціально підібраним набором дорогих сувенірів: цього року це були розкішні косметичні засоби, дизайнерські предмети одягу, туристичні пакети.

Гостям видається книжка з каталогом кожного подарунка, його вартістю та кількістю доступних подарунків. Деякі подарунки отримають усі, а інші обмежені.

Проте кожен номінант гарантовано отримає дев'ять подарунків вартістю до 119 198 доларів США кожен. Їм дарують дорогі вина, дегустаційні тури, а десять щасливчиків отримають рідкісні пляшки текіли Komos XO за 2000 доларів.

Сальма Гаєк і Анджеліна Джолі на "Золотому глобусі" Фото: Getty

Подорожей також не бракує, так, усі сто учасників отримали в подарунок ніч у люксі в готелі Беверлі-Гіллз. Але хтось із зірок отримав ексклюзивну подорож на Кариби на дорогу віллу та візит на дуже дорогий курорт на островах Теркс і Кайкос за півмільйона доларів. А також політ до Фінляндії для спостереження за Північним сяйвом.

Є й більш прозаїчні подарунки, на кшталт набору розкішних простирадл з органічного льону або бавовняного сатину, або набору для догляду за шкірою.

А ось нехірургічна підтяжка обличчя за допомогою стовбурових клітин за 40 000 доларів дісталася тільки одному щасливчику. Зате цілих три селебріті отримали в подарунок костюм, зшитий на замовлення в Італії за 12 тисяч євро.

Нагадаємо, Фокус писав про найкращі вбрання 82-ї церемонії "Золотий глобус", яку називають репетицією "Оскара".