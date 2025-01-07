Простыни, костюмы и Северное сияние: что дарят звездам на церемонии "Золотой глобус"

Впрочем, только избранным достаются самые ценные подарки – вроде путешествия на виллу в Карибском море.

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В США вручили награды "Золотой глобус". Но призы оказались не самым ценным приобретением. Так как приглашенным звездам обычно дарят дорогие и изысканные подарки. Но только очень особенные звезды получают подарки вроде путешествия в Финляндию, где они могут понаблюдать за Северным сиянием. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония вручения премии "Золотой глобус" чествует выдающихся деятелей кино- и телеиндустрии, а самые известные актеры возвращаются домой с престижной наградой. Так, в этом году долгожданную и первую для себя премию получила Деми Мур за роль в фильме "Субстанция".

Деми Мур на церемонии "Золотой глобус" Фото: Getty

Однако не только "Золотой глобус" достанется избранным, но каждый присутствующий на церемонии получит невероятные подарки.

В этом году общая сумма подарков превысила ошеломляющую сумму в 1 миллион долларов, что вдвое превышает сумму, выделенную на презенты на прошлогодней церемонии.

Цифра представляет собой общую стоимость всех доступных предметов, однако не каждый гость уходит со всеми предметами, а некоторые из них предлагаются только одному получателю.

Сама церемония была очень изысканной: гостей угощали эксклюзивным меню от Nobu стоимостью 200 долларов на человека и наслаждались бокалами шампанского Moet. Подавали, среди прочего, ролл "Золотой глобус" из морских водорослей, риса, кунжута и королевского краба, покрытый хлопьями 24-каратного золота и икрой.

После церемонии, которая состоялась в воскресенье 5 января, знаменитости ушли со специально подобранным набором дорогих сувениров: в этом году это были роскошные косметические средства, дизайнерские предметы одежды, туристические пакеты.

Гостям выдается книга с каталогом каждого подарка, его стоимостью и количеством доступных подарков. Некоторые подарки получат все, а другие ограничены.

Однако каждый номинант гарантированно получит девять подарков стоимостью до 119 198 долларов США каждый. Им дарят дорогие вина, дегустационные туры, а десять счастливчиков получат редкие бутылки текилы Komos XO за 2000 долларов.

Сальма Хайек и Анджелина Джоли на "Золотом глобуса" Фото: Getty

Путешествий также хватает, так, все сто участников получили в подарок ночь в люксе в отеле Беверли-Хиллз. Но кто-то из звезд получили эксклюзивное путешествие на Карибы на дорогую виллу и визит на очень дорогой курорт на островах Теркс и Кайкос за полмиллиона долларов. А также полет в Финляндию для наблюдения за Северным сиянием.

Есть и более прозаичные подарки, вроде набора роскошных простыней из органического льна или хлопкового сатина, или набора для ухода за кожей.

А вот нехирургическая подтяжка лица с помощью стволовых клеток за 40 000 долларов досталась только одному счастливчику. Зато целых три селебрити получили в подарок костюм, сшитый за заказ в Италии за 12 тысяч евро.

Напомним, Фокус писал о лучших нарядах 82-й церемонии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара".