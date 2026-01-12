Названы лауреаты премии "Золотой глобус-2026" — полный список победителей (видео)

В ночь на 12 января в Беверли-Хиллз состоялась 83-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" — одной из самых влиятельных наград в отрасли, которая вручается с 1944 года.

Больше всего номинаций в этом году получила лента Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой", а среди сериалов лидером стал "Белый лотос". Фокус рассказывает, кто и какие победы одержал этой ночью.

Победители "Золотого глобуса-2026"

Награду за лучший драматический фильм получила лента "Гамнет" Хлои Чжао. Лучшим фильмом в жанре мюзикл/комедия признана черная комедия-триллер Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой". А победу как "Лучший анимационный фильм" получила "Кейпоп-охотницы на демонов" от Sony Pictures Animation. Тем временем звание лучшего зарубежного фильма получила бразильская лента Клебера Мендонсы Фильо "Тайный агент".

Відео дня

Трейлер фильма "Одна битва за другой"

Другие победы

Лучшие актер и актриса в драматическом фильме — Вагнер Моура ("Тайный агент") и Джесси Бакли ("Гамнет").

Лучшие актер и актриса в комедии или мюзикле — Тимоти Шаламе ("Марти Суприм") и Роуз Берн ("Я не железная").

Лучшие актер и актриса второго плана — Теяна Тейлор ("Одна битва за другой") и Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой").

Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой").

Лучший саундтрек — Людвиг Йоранссон ("Грешники").

Лучшая песня — Golden ("Кейпоп-охотники на демонов").

Кинематографическое и кассовое достижение года — "Грешники".

Лучший драматический сериал — "Питт".

Лучшие актер и актриса в драматическом сериале — Ноа Уайли ("Питт") и Риа Сигорн ("Единственная").

Лучший комедийный сериал — "Киностудия".

Лучшие актер и актриса в комедийном сериале — Сет Роген ("Киностудия") и Джин Смарт ("Хитрости").

Лучший телефильм или мини-сериал — "Юношество".

Лучшие актер и актриса в телефильме или мини-сериале — Стивен Грэм ("Юношество") и Мишель Уильямс ("Умереть ради секса").

Лучшие актер и актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Оуэн Купер ("Юношество") и Эрин Доэрти ("Юношество").

Трейлер сериала "Юношество"

Лучший стендап-спецвыпуск — Рики Джервейс ("Смертность").

Лучший подкаст — Good Hang with Amy Poehler.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Приглашенным звездам "Золотого глобуса" обычно дарят дорогие и изысканные подарки — вроде путешествия в Финляндию, где они могут понаблюдать за Северным сиянием.

Селебрити неделями выбирают эксклюзивные наряды, которые потом будут фотографировать десятки фотографов. Но куда потом деваются все эти платья.

Напомним, Фокус писал о лучших нарядах 82-й церемонии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара".