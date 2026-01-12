Названы лауреаты премии "Золотой глобус-2026" — полный список победителей (видео)
В ночь на 12 января в Беверли-Хиллз состоялась 83-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" — одной из самых влиятельных наград в отрасли, которая вручается с 1944 года.
Больше всего номинаций в этом году получила лента Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой", а среди сериалов лидером стал "Белый лотос". Фокус рассказывает, кто и какие победы одержал этой ночью.
Победители "Золотого глобуса-2026"
Награду за лучший драматический фильм получила лента "Гамнет" Хлои Чжао. Лучшим фильмом в жанре мюзикл/комедия признана черная комедия-триллер Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой". А победу как "Лучший анимационный фильм" получила "Кейпоп-охотницы на демонов" от Sony Pictures Animation. Тем временем звание лучшего зарубежного фильма получила бразильская лента Клебера Мендонсы Фильо "Тайный агент".
Другие победы
- Лучшие актер и актриса в драматическом фильме — Вагнер Моура ("Тайный агент") и Джесси Бакли ("Гамнет").
- Лучшие актер и актриса в комедии или мюзикле — Тимоти Шаламе ("Марти Суприм") и Роуз Берн ("Я не железная").
- Лучшие актер и актриса второго плана — Теяна Тейлор ("Одна битва за другой") и Стеллан Скарсгард ("Сентиментальная ценность").
- Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой").
- Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой").
- Лучший саундтрек — Людвиг Йоранссон ("Грешники").
- Лучшая песня — Golden ("Кейпоп-охотники на демонов").
- Кинематографическое и кассовое достижение года — "Грешники".
- Лучший драматический сериал — "Питт".
- Лучшие актер и актриса в драматическом сериале — Ноа Уайли ("Питт") и Риа Сигорн ("Единственная").
- Лучший комедийный сериал — "Киностудия".
- Лучшие актер и актриса в комедийном сериале — Сет Роген ("Киностудия") и Джин Смарт ("Хитрости").
- Лучший телефильм или мини-сериал — "Юношество".
- Лучшие актер и актриса в телефильме или мини-сериале — Стивен Грэм ("Юношество") и Мишель Уильямс ("Умереть ради секса").
- Лучшие актер и актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме — Оуэн Купер ("Юношество") и Эрин Доэрти ("Юношество").
- Лучший стендап-спецвыпуск — Рики Джервейс ("Смертность").
- Лучший подкаст — Good Hang with Amy Poehler.
