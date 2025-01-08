Музей, или уничтожение: что происходит с нарядами после красных дорожек "Золотого глобуса" и "Оскара"

Селебрити неделями выбирают эксклюзивные наряды, которые потом будут фотографировать десятки фотографов. Но куда потом деваются все роскошные платья.

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Церемония вручения премии "Золотой глобус" 5 января в очередной раз продемонстрировала, что звезды очень серьезно относятся к подбору нарядов. Зендая демонстрировала гламур старого Голливуда в шафрановом платье от Louis Vuitton, Анджелина Джоли появилась в ослепительном платье McQueen, а Тильда Суинтон надела расшитый на заказ жакет Chanel. Но все эти наряды не оказываются в итоге в шкафах и гардеробных. Что с ними происходит, рассказывает CNN.

Красная дорожка "Золотого глобуса" 2025 года

"Загробная" жизнь нарядов с красной дорожке может принимать самые разные формы — некоторые хранятся на складах, некоторые выставляются на выставках, некоторые попадают на открытый рынок и продаются на аукционах, а некоторые покупаются знаменитостями, которые их носят. Иногда некоторые даже не переживают ночь своего триумфа.

По словам Люси Бишоп, специалиста по сумкам и моде аукционного дома Sotheby's, за последние два десятилетия наряды, которые носят знаменитости на красных дорожках, привлекают все больше внимания и, следовательно, приобретают все большую значимость.

Она выделяет вышитое платье цвета шартреза от Dior, созданное Джоном Гальяно и надетое Николь Кидман на церемонии вручения премии "Оскар" в 1997 году, как один из самых ранних поворотных моментов, который "изменил траекторию моды на красную дорожку", ознаменовав начало модных домов, "публично сотрудничающих со знаменитостями и официально одевая их для выхода на красную дорожку".

Платье Николь Кидман, которое задало тренд Фото: Getty Images

"Раньше это не было таким уж формальным партнерством", — говорит она.

Это положило начало эпохе, когда команды стилистов и дизайнеров участвуют в создании и реализации образа для красной дорожки, особенно для самых громких мероприятий, таких как Met Gala и "Оскар".

"К сожалению, те дни, когда платье упаковывали и забывали на долгие годы, а потом находили заново, давно прошли. Теперь, когда платье надевают на красную дорожку, обычно есть план, где оно в конечном итоге окажется", — говорит Бишоп.

Чаще всего за этот план отвечают модные дома, поскольку они часто владеют нарядами для красной дорожки.

Ким Кардашьян рассказала Vogue в мае, что у нее в гардеробе хранятся все ее наряды для Met Gala, за исключением культового платья Мэрилин Монро, которое она надевала два года назад, прежде чем вернуть его в музей.

Ким Кардашьян хранит все свои наряды с Met Gala Фото: Getty Images

Аналогичным образом Зендая купила черное платье из тафты 1996 года от Givenchy by Galliano, в котором она была на Met Gala в прошлом году, рассказал ее стилист в интервью.

Зендая купила свое роскошное черное платье с красной дорожки Фото: Getty Images

Первое, что происходит с нарядом для красной дорожки после мероприятия, — это процесс чистки, сказала Сара Скатурро, главный реставратор Музея искусств Кливленда. Человек, носящий наряд, "может иметь на себе лосьоны для тела, масла, духи, макияж и даже если вы не видите этого сразу… со временем эти материалы и пятна могут начать окисляться, и они начнут менять цвет ткани, а может быть, даже текстуру, — сказала она.

После чистки одежда почти всегда попадает в специализированное хранилище — например, в архив модного дома или в частное хранилище, как, например, у Джули Энн Клаусс, основательницы The Wardrobe, студии архивирования и хранения.

Наряды остаются здесь на протяжении многих лет, тщательно ухоженные и сохраненные, и покидают их только в том случае, если их выбирают для выставок или чтобы надеть снова — это все более распространенная практика с ростом популярности винтажной моды на красной дорожке.

Клаусс и ее команда тщательно продумывают, как лучше всего сохранить около 100 000 предметов одежды, находящихся в их хранилище, — от низкого уровня освещенности и контролируемых уровней температуры и влажности до особого способа хранения одежды.

"Это действительно индивидуальный подход к каждому конкретному предмету. Так что некоторые вещи висят, некоторые упакованы в коробки, а некоторые вещи находятся на манекенах", — говорит Клаусс. Иногда их вывозят для выставок.

Таким образом, эти наряды становятся произведениями искусства, это уже не просто одежда, а экспонаты и артефакты, которые будет изучать какой-нибудь будущий историк моды.

Доставка нарядов на эти выставки — тоже непростая задача. Клаусс рассказала, что платья фиксировали на манекенах, а потом вокруг них уже буквально строили ящик высотой до двух метров.

По словам Бишоп, до того, как наряды для красной дорожки стали настолько важны для модных домов с 1990-х годов, было принято оставлять платья у тех, кто их носил, а иногда отдавать их или продавать на открытом рынке.

Самым известным примером является случай, когда Элизабет Тейлор отдала платье Dior, в котором она получала "Оскар" своей сотруднице Энн Санс. Оно хранилось в чемодане и позже оно было продано на аукционе за 200 000 долларов.

Платье Элизабет Тейлор было продано на аукционе и хранилось в чемодане Фото: Getty Images

Даже сегодня платья с красных дорожек время от времени можно встретить на открытом рынке. После церемонии вручения премии "Золотой глобус" 2019 года Леди Гага предположительно оставила свое пышное платье цвета барвинка в своем гостиничном номере, где его позже забрала экономка и сдала в бюро находок отеля Beverly Hilton.

Платье Леди Гага досталось горничной

Платье от кутюр от Valentino пролежало там несколько месяцев, прежде чем, по словам горничной, отель отдал его горничной и она выставила его на аукцион.

А есть еще одежда, которая не переживет даже ночь. Для своего выхода на Met Gala в прошлом году певица Тила надела платье Balmain, сшитое по индивидуальному заказу, с тремя оттенками песочного цвета, смешанными с микрокристаллическими заклепками для дополнительной глубины, и это оказалось одним из самых ярких и инновационных образов вечера.

Платье Тилы было уничтожено после Met Gala

Но позже тем же вечером после красной дорожки дизайнер Оливье Рустен отрезал длинную юбку ножницами, позволив Тиле идти после того, как ей понадобилось четыре мужчины, чтобы подняться по ступеням музея. Как и пески времени, которые оно представляло, платье исчерпало себя.

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