Роскошное платье Элизабет Тейлор с церемонии "Оскар" нашли в чемодане

На протяжении десятилетий бренд Dior настаивал на том, что культовое платье Лиз Тейлор находилось в их парижских хранилищах, на самом деле оно хранилось в пластиковом чемодане в доме дочери мойщика окон в Твикенхеме.

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Будучи номинированной на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в 1961 году, Элизабет Тейлор, не теряя времени, прилетела в Париж, чтобы заказать платье от Кристиана Диора для церемонии. Долгие этот роскошный наряд с пышной юбкой хранился в простом пластиковом чемодане, тогда как дом моды Dior заверял, что оно находится в их хранилище в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Свой первый "Оскар" Элизабет Тейлор получила за роль в фильме "Баттерфилд, 8". Ей требовался достойный наряд, и она заказала его в доме моды Dior. Актриса считала, что платье стало ее счастливым талисманом.

Элизабет Тейлор и Эдди Фишер Фото: Getty Images

Она годами возила его по всему миру в своем огромном багаже из 40 чемоданов.

Но в начале 1970-х годов, после того как она решила разобрать гардероб в номере на крыше, который она и ее пятый муж Ричард Бертон годами держали в лондонском отеле "Дорчестер", Тейлор подарила этот наряд своей личной помощнице Энн Санс.

Платье Элизабет Тейлор Фото: Kerry Taylor Auctions

Анне, которая была замужем за французским шофером Тейлор и Бертона, Гастоном Сансом, разрешили заполнить два больших чемодана различными платьями от Диора и Карла Лагерфельда.

В течение следующих полувека предметы бережно хранились в большом пластиковом чемодане в квартире пары в Хаммерсмите, Западный Лондон. Хотя Гастон, который был на 18 лет старше своей жены, умер в 2003 году, Энн, которая все еще жива, никогда публично не говорила о своей дружбе с Тейлор.

А вот дочь пары, которую назвали Элизабет в честь голливудской звезды, на этой неделе поделилась воспоминаниями с журналистами.

"Платья были частью моего детства. Я просто всегда знала, что они там", — говорит она.

Маленькая Элизабет на руках своей матери и Элизабет Тейлор Фото: Kerry Taylor Auctions

Ее мать и отец были настолько близки с Тейлор и Бертоном, что, когда она родилась в 1970 году, звезды стали ее крестными родителями.

"Она была самой обаятельной и любящей крестной матерью. И это продолжалось даже после того, как мой отец перестал у них работать. Вплоть до своей смерти она присылала мне записочки и подарки. У меня о ней остались очень приятные воспоминания", — вспоминает Элизабет, которая в юности путешествовала по миру со своими родителями и их знаменитыми работодателями.

В детстве мать даже иногда разрешала Элизабет примерить знаменитое оскаровское платье, но только при условии, что она обещала стоять абсолютно неподвижно.

"Раньше я думала об этом платье, как о наряде принцессы. Оно очень изящное и издает чудесный шорох при движении. Но оно очень маленького размера и сейчас я его не смогу носить", — призналась женщина.

Опасаясь, что состояние одежды может ухудшиться, если они будут продолжать хранить ее дома, семья обратилась за советом к эксперту и была удивлена, узнав ее ценность.

"Он заслуживает того, чтобы его увидели и оценили люди, которые ценят мастерство создания одежды от кутюр. Платье — часть истории моды", — добавляет Элизабет.

Тесные отношения семьи Санс с Элизабет Тейлор и Ричард Бертоном уходят корнями в Париж 1950-х годов, где Гастон, отмеченный наградами герой Второй мировой войны, сражавшийся под командованием Шарля де Голля, работал телохранителем у сказочно богатой семьи Ротшильдов.

Он был членом экипажа легендарной французской подводной лодки "Руби", которая после того, как Франция пала перед нацистской Германией, действовала в Данди в Шотландии, устанавливая мины в норвежских фьордах.

После войны он занимался боевыми искусствами и стал чемпионом Франции по каратэ. Тейлор, которая встретила его в доме Ротшильдов, быстро переманила его работать на нее, что он и делал в течение следующих двух с половиной десятилетий.

Хотя она стала одной из самых известных женщин на планете, Гастон был одним из ее самых близких и пользующихся наибольшим доверием сотрудников, что стало очевидным, когда в 1965 году произошла трагедия в семье Гастона.

Его сын от первой жены-француженки умер от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, Тейлор зафрахтовала частный самолет из Дублина, где Бертон снимал фильм "Шпион, пришедший с холода".

Согласно письмам, обнаруженным в прошлом году биографом Кейт Андерсен Брауэр для ее книги "Элизабет Тейлор: упорство и гламур иконы", актриса прилетела во Францию ​​и организовала похороны. Она также присутствовала на следствии и посетила семью Санса в их муниципальной квартире в Париже.

Письма были написаны Роком Бриннером, сыном актера Юла Бриннера, который в то время жил с Тейлор и Бертоном в Дублине.

"Сам Гастон был на грани самоубийства, и Элизабет сосредоточила всю свою заботу на нем. Она наполнила свой кошелек французскими франками, готовая в случае необходимости дать взятку каждому чиновнику, чтобы избежать приговора о самоубийстве, который исключал бы похороны по католической церемонии", — сказано в письме.

Всего пару лет спустя Гастон встретил свою вторую жену Энн на вечеринке после съемок фильма 1968 года "Где смеют орлы", который Бертон снимал с Клинтом Иствудом.

Элизабет Тейлор и Энн Фото: Kerry Taylor Auctions

Тейлор даже подарила Энн белое коктейльное платье и болеро на свадьбу с Гастоном.

Пара поженилась в Париже в 1968 году и с тех пор путешествовала по миру с Тейлор и Бертоном.

"Куда бы Элизабет и Ричард ни ехали, их всегда сопровождала огромная свита, перемещавшаяся со съемочной площадки на съемочную площадку и из города в город. И куда бы ни пошел мой отец, мы с мамой следовали за ним", — вспоминает Элизабет.

Теперь платье Элизабет Тейлор продадут на аукционе Kerry Taylor Auctions в Лондоне 12 декабря. Его оценивают в 100 тысяч фунтов стерлингов. Также будут проданы и другие наряды, которые хранились в семье телохранителя кинозвезды.

Напомним, ранее на аукцион выставляли редкие платья принцессы Дианы.