Невероятная история платьев принцессы Дианы, выставленных на аукцион

Наряды Дианы ранее принадлежало ее фанатке, которая потратила на них деньги, отложенные на новый дом.

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На этой неделе на аукционе продадут несколько платьев принцессы Дианы. В двух из них принцесса появлялась на светских мероприятиях, а одно надевала на частную вечеринку. Но прежде, чем оказаться на Julien's Auctions, платья принадлежали фанатке Дианы, которая так хотела их заполучить, что потратила на них все деньги, что копила на новый дом. Об этом пишет Daily Mail.

На аукционе Julien's Auctions будут проданы три платья Дианы. Двухцветное платье от Кэтрин Уокер, которое принцесса Диана надевала на гала-ужин в 1991 году в Торонто, Канада, оценили в минимум 100 тысяч долларов, еще одно черно-белое платье от Кэтрин Уокер, которое принцесса носила на частной вечеринке, оценили в 80 тысяч, а красное жаккардовое платье от Брюса Олдфилда, которое Диана надевала на премьеру комедии "Горячие головы", планируют продать и того дороже. Его оценивают в 400 тысяч долларов.

Платье принцессы Дианы, которое продадут на аукционе Фото: Getty Images

С 1997 года все эти наряды принадлежали Эллен Пето, поклоннице принцессы Дианы. Она купила их на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Тогда с молотка ушло немало нарядов принцессы, в том числе и бархатное платье, в котором она танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме в 1985 году. Его купили за шестизначную сумму.

Танец принцессы Дианы и Джона Траволты Фото: Getty Images

Эллен Пето в итоге купила пять нарядов Дианы. В общей сложности они обошлись ей в 150 000 долларов. Она скопила их, желая потратить на новый дом.

Теперь на аукцион выставлены три платья из ее коллекции. Два были проданы несколько лет назад после того, как Эллен умерла в январе 2023 года в возрасте 82 лет.

Платье принцессы Дианы, которое продадут на аукционе Фото: Getty Images

Луи, муж Эллен, вспоминает, что она ему не сказала куда идет, и на что собирается потратить деньги.

"Был поздний вечер, она позвонила мне и сказала: "Эй, позволь мне рассказать тебе, что я только что сделала". Я был удивлен, но у Эллен всегда были веские причины делать то, что она делала, поэтому я верил, что она все сделала правильно", — рассказал Луи.

Эллен и ее муж провели следующие десять лет, путешествуя по США с выставкой нарядов Дианы. Они собрали больше миллиона долларов, которые пожертвовали во всякие благотворительные организации и повторяя тем самым добрые дела Дианы.

В процессе пара получила опыт, о котором могла только мечтать, в том числе подружилась с Дэвидом Эмануэлем, который был одним из создателей свадебного платья Дианы, и познакомилась с двумя любимыми кутюрье Дианы, Брюсом Олдфилдом и Кэтрин Уокер.

Брюс Олдфилд и принцесса Диана Фото: Getty Images

Возможно, их самым большим приключением было приглашение на послеобеденный чай с братом Дианы, Эрлом Спенсером, в Олторп в 2007 году.

"Никогда мы не представляли себе, что встретимся с братом Дианы. Но мы это сделали, и он был очень мил", — вспоминает Луи.

Эллен очень бережно относилась к нарядам Дианы: никогда не прикасалась к ним без перчаток и даже построила у себя дома специальное хранилище с контролируемой температурой, чтобы сохранить их.

Дочери Эллен никогда не просили их примерить. "Наша мать чувствовала себя хранительницей этих платьев, и мы уважали это", — говорит дочь Эллен.

По словам аукциониста Julien's Auctions Мартина Нолана, который управлял продажами многих известных коллекций, включая собственность Мухаммеда Али, Майкла Джексона и Элвиса Пресли, интерес к платьям принцессы Дианы не угасает. К тому же они очень редко появляются на аукционах.

"Здесь, в Калифорнии, недалеко от аукционного дома живет человек, который очень ими интересуется. Это будет захватывающая сделка", — говорит Нолан.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему создатели свадебного платья принцессы Дианы были в ужасе, когда увидели его на церемонии.