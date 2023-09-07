Неймовірна історія суконь принцеси Діани, виставлених на аукціон

Вбрання Діани раніше належало її фанатці, яка витратила на них гроші, відкладені на новий будинок.

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Цього тижня на аукціоні продадуть кілька суконь принцеси Діани. У двох з них принцеса з'являлася на світських заходах, а одну одягала на приватну вечірку. Але перш, ніж опинитися на Julien's Auctions, сукні належали фанатці Діани, яка так хотіла їх роздобути, що витратила на них усі гроші, що збирала на новий будинок. Про це пише Daily Mail.

На аукціоні Julien's Auctions будуть продані три сукні Діани. Двоколірну сукню від Кетрін Вокер, яку принцеса Діана одягала на гала-вечерю 1991 року в Торонто, Канада, оцінили щонайменше у 100 тисяч доларів, ще одну чорно-білу сукню від Кетрін Вокер, яку принцеса одягала на приватній вечірці, оцінили у 80 тисяч, а червону жакардову сукню від Брюса Олдфілда, яку Діана одягала на прем'єру комедії "Гарячі голови", планують продати й того дорожче. Її оцінюють у 400 тисяч доларів.

Сукня принцеси Діани, яку продадуть на аукціоні Фото: Getty Images

З 1997 року всі ці вбрання належали Еллен Пето, прихильниці принцеси Діани. Вона купила їх на аукціоні Christie's у Нью-Йорку. Тоді з молотка пішло чимало вбрань принцеси, зокрема й оксамитова сукня, в якій вона танцювала з Джоном Траволтою в Білому домі 1985 року. Її купили за шестизначну суму.

Танець принцеси Діани та Джона Траволти Фото: Getty Images

Еллен Пето в підсумку купила п'ять вбрань Діани. Загалом вони обійшлися їй у 150 000 доларів. Вона зібрала їх, бажаючи витратити на новий будинок.

Тепер на аукціон виставлено три сукні з її колекції. Дві були продані кілька років тому після того, як Еллен померла в січні 2023 року у віці 82 років.

Сукня принцеси Діани, яку продадуть на аукціоні Фото: Getty Images

Луї, чоловік Еллен, згадує, що вона йому не сказала куди йде, і на що збирається витратити гроші.

"Був пізній вечір, вона зателефонувала мені і сказала: "Ей, дозволь мені розповісти тобі, що я щойно зробила". Я був здивований, але в Еллен завжди були вагомі причини робити те, що вона робила, тому я вірив, що вона все зробила правильно", — розповів Луї.

Еллен та її чоловік провели наступні десять років, подорожуючи по США з виставкою вбрання Діани. Вони зібрали понад мільйон доларів, які пожертвували у всілякі благодійні організації, повторюючи тим самим добрі справи Діани.

У процесі пара отримала досвід, про який могла тільки мріяти, зокрема подружилася з Девідом Емануелем, який був одним з творців весільної сукні Діани, і познайомилася з двома улюбленими кутюр'є Діани, Брюсом Олдфілдом і Кетрін Вокер.

Брюс Олдфілд і принцеса Діана Фото: Getty Images

Можливо, їхньою найбільшою пригодою було запрошення на післяобідній чай із братом Діани, Ерлом Спенсером, в Олторп 2007 року.

"Ніколи ми не уявляли собі, що зустрінемося з братом Діани. Але ми це зробили, і він був дуже милий", — згадує Луї.

Еллен дуже дбайливо ставилася до вбрання Діани: ніколи не торкалася його без рукавичок і навіть побудувала у себе вдома спеціальне сховище з контрольованою температурою, щоб зберегти його.

Дочки Еллен ніколи не просили їх приміряти. "Наша мати почувалася берегинею цих суконь, і ми поважали це", — каже донька Еллен.

За словами аукціоніста Julien's Auctions Мартіна Нолана, який керував продажами багатьох відомих колекцій, включно з власністю Мухаммеда Алі, Майкла Джексона і Елвіса Преслі, інтерес до суконь принцеси Діани не згасає. До того ж вони дуже рідко з'являються на аукціонах.

"Тут, у Каліфорнії, недалеко від аукціонного дому живе людина, яка дуже ними цікавиться. Це буде захоплююча угода", — каже Нолан.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому творці весільної сукні принцеси Діани були в жаху, коли побачили її на церемонії.